Nove sortudos da Capital e interior ganham R$ 11 mil na Nota MS Premiada

Nove pessoas que pediram o CPF na Nota ao comprarem nos estabelecimentos comerciais em Mato Grosso do Sul ao longo do mês de outubro, vão dividir R$ 100 mil sorteados pelo programa Nota MS Premiada no dia 1º de novembro.

A Nota usa os números da megasena da Caixa Econômica Federal e os mesmos números que saem na Mega, são usados para definir o ganhador da nota ao final de cada mês. No dia 1º foram sorteados os seguintes números: 06 - 23 - 35 - 36 - 37 - 59.

O rateio do sorteio, referente ao mês de outubro, foi divulgado nesta 5ª feira (2.nov.23), pela Secretaria de Estado e Fazenda (Sefaz).

Conforme a Sefaz, as notas foram emitidas nos municípios de Amambai, Bela Vista, duas em Campo Grande, Corumbá, duas em Dourados, Deodápolis e Glória de Dourados. Cada um dos premiados deve receber pouco mais de R$ 11 mil. Outras 314 pessoas faturaram a quina, e podem resgatar o prêmio de R$ 636,94.

Segundo a Lei 5.463/2019, os prêmios prescrevem no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio.

SOBRE ISSO - Ganhadores da Nota MS Premiada podem perder o prêmio

A Sefaz realiza, em 30 de novembro, mais um dos sorteios referentes ao programa. Para participar, basta solicitar que os 11 dígitos do CPF (Cadastro de Pessoa Física) sejam cadastrados em compras a partir de R$ 1.

COMO SABER SE GANHOU

O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Caso tenha sido ganhador, deverá fazer um cadastro e disponibilizar os dados para recebimento do valor. Mostramos na prática como fazer isso no vídeo abaixo:

Para facilitar ainda mais a busca, abaixo estão todos os CPF's sorteados. Se estiver acessando pelo computador basta clicar em "Ctrl+F" e escrever o CPF ou cidade que procura. Se estiver acessando pelo celular deverá clicar buscar (três pontinhos) e clicar em "buscar por palavra". O vídeo abaixo ensina:

Esta lista contém todos os CPF´s sorteados no concurso relacionado a outubro de 2023. Eis:

CPF do Sorteado Dezenas Geradas Estabelecimento Municipio ***224.411** 06 17 23 35 36 37 54 59 ABIR CRISPINIANO E FILHOS LTDA Deodápolis ***124.948** 06 07 23 35 36 37 42 59 RAIADROGASIL S.A. Dourados ***087.352** 04 06 23 35 36 37 52 59 ATACADAO S.A. Campo Grande ***754.781** 06 23 35 36 37 39 47 59 ARY SERENA & CIA LTDA Bela Vista ***620.811** 06 23 34 35 36 37 46 59 ATACADAO S.A. Dourados ***891.447** 06 23 34 35 36 37 41 59 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A Corumbá ***153.251** 06 09 22 23 35 36 37 59 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Campo Grande ***727.891** 06 23 35 36 37 40 50 59 BRUZOK COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E P Glória de Dourados ***990.481** 06 14 23 35 36 37 52 59 ERIC MARCELO M B VIEIRA - ME Amambai ***521.141** 02 06 23 35 36 37 57 60 AVENIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Fátima do Sul ***084.651** 02 06 19 23 35 37 39 59 SUBWAY CENTRO DOURADOS Dourados ***058.539** 01 06 17 22 23 35 36 59 MAMMY CENTER ENXOVAL E MOVEIS INFANTIS LTDA Dourados ***936.871** 03 06 19 23 35 36 38 59 Lojas Riachuelo S. A. Dourados ***279.151** 01 06 23 35 36 37 42 46 Oliveira e Carneiro Ltda Campo Grande ***560.821** 06 15 29 35 36 37 57 59 ROCHA ALMEIDA LTDA - ME Ivinhema ***150.401** 06 18 27 31 35 36 37 59 ATACADAO S.A. 