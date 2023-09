"O festival [da canção] fomenta a cultura e novos talentos", diz Wilson Lands chefe da Deac

O Festival da Canção Rede Municipal de Ensino de Campo Grande (REME), foi retomado após três anos parado, com apresentação de 20 alunos do 4° ao 9° ano e premiações para os seis primeiros colocados.

Foram 40 inscritos e as unidades escolares fizeram uma pré-seleção que resultou nos 20 competidores. Tiveram apresentações de músicas sertanejas, cristãs e pagode.

O evento foi promovido pela Divisão de Arte e Cultura (Deac) da Secretaria Municipal de Educação (Semed), e tem objetivo de oportunizar aos alunos a apresentação de seus talentos.

De acordo com o chefe da Deac, Wilson Lands, o festival fomenta a cultura e novos talentos. “A parte da arte e cultura atende mais de 4 mil alunos. Essa é a nossa retomada na parte da cultura, sendo a 6° edição do festival, contribuindo com o amadurecimento desses artistas”.

O festival foi realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Segundo o doutor pró-reitor de extensão de Cultura e Esportes da UFMS, Marcelo Fernandes, a Semed tem corpo docente na área da cultura muito competente. “O Festival abre a porta para o aluno se expressar, mostrar seu talento. Esse olhar da Semed para a música da cidade e para os jovens que se interessam por essa área, garante o futuro da arte no nosso município”.

A coordenadora da Escola Municipal Imaculada Conceição, Rosineide Carneiro, afirma que foram classificados quatro alunos da unidade. “Tivemos 20 inscritos, mas fizemos a seleção durante a mostra cultural realizada na escola e quatro estão aqui hoje para se apresentarem”.

A mãe de Luana Alvarenga, aluna do 4° ano da Escola Municipal João Nepomuceno, Verônica Possimoser, conta que a filha canta desde sempre. “O pai é violeiro e ela sempre se interessou. Vai ser a primeira vez dela se apresentando num festival, estamos muito felizes com a oportunidade”.

O pai de Isis Belatriz, aluna do 5° ano da Escola Municipal Vanderlei Rosa, Alan Santana, estava ansioso para ver a filha se apresentar. “Ela toca violão e canta desde o ano passado e pegou gosto. A gente apoia muito”.

Isis conta que se interessou pela música quando precisou ficar internada no hospital. “Eu fiquei internada e minha mãe para me distrair me deu um violão e a primeira música que toquei foi uma evangélica chamada “Ei, Pai”. Desde então, nunca parei. Estou me preparando para o festival desde o ano passado”.

Felipe Nogueira é estudante do 5° ano da Escola Municipal Aldo de Queiroz. “Eu comecei a tocar esse ano por causa do meu avô, gosto muito de sertanejo e vou apresentar duas músicas, “Bijuteria” e “Canarinha do Peito Amarelo””.

As premiações para o primeiro e segundo lugar foi um violão. Quem ficou em terceiro e quarto lugar ganhou um cajón (instrumento de percussão) e o quinto e sexto lugar recebeu um pandeiro cada.