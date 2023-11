O pulsar bioceânico de veias que não se fecham

Enquanto leio e releio tudo que encontro sobre cultura, economia e política na América Latina, revirando até obras literárias e enciclopédicas, esforço-me para não me perder do foco de agora, a modesta participação na assessoria de imprensa do Projeto "Festival de Rua do Toro Candil de Porto Murtinho".

Extasio-me diante da imensidão desafiadora desta intrépida produção da Água Comunicação TV, conduzida pelo olhar sensível de sua produtora execuitiva, Mara Silvestre. E atrevo-me a içar comparações que venham — assim torço — ajudar-me a dimensionar um pouco do tamanho dos muitos mundos reunidos neste fantástico audiovisual.

Este festival é a sequência de uma trilogia iniciada em 2021 com o Documentário Las Promesseras, o primeiro da série de três a ser finalizada em 2024. É um projeto muito bem fomentado pelo Investimento Cultural, presenteando não só o Estado ou o Brasil, mas todo o continente — um regalo de louvor à sua diversidade livre e criativa.

Remexi leituras que me fizeram redobrar o interesse pelo sentimento que sugere Caetano em seu "Soy Loco por Ti, América"! E fixei-me, então, na cinquentenária e atualíssima antevisão de Eduardo Galeano com a obra "As Veias Abertas da América Latina", escrita em 1971.

Assim como águas marinhas e fluviais se beijam na região amazônica, busquei neste estrondo da natureza a inspiração — tosca, pode ser — para associá-la ao encontro de ruas percorridas no lustro literário de Galeano e na vida secular, resistente e multifacetada, de povos alinhados nas preces das promeseras à Virgem de Caacupê.

O Toro Candil foi "escapado" da arena sanguinolenta das touradas hispânicas por povos que os quiseram vivos, para fazer as muitas Américas abrigadas numa só. A América de origens e histórias nativas e misturadas, vistas, vividas, contadas, cantadas, declamadas, dançadas, pintadas, livres e absurdamente cromáticas, compreensíveis em todas as línguas e dialetos na leitura de almas sensíveis, estas polliglotas.

A Água Comunicação TV teve a preocupação e a ocupação de trazer bem próximas de qualquer pessoa as expressões presenciais — e não só por áudio e vídeo — dos atores verdadeiros e espontâneos protagonistas de suas próprias sagas. Os povos originários, indígenas, migrantes, aventureiros; os visionários e sonhadores, os que se lançavam ao destino imprevisível das correntezas vadias das águas ameríndias.

SERVIÇO

III Festival de Rua do Toro Candil de Porto Murtinho;

Dias 07 e 08 de dezembro de 2023;

Produção: Água Comunicação TV;

Direção Executiva: Mara Silvestre;

Cidade: Porto Murtinho (MS);

Locais: Vias publicas murtinhenses, Cine Teatro Ney Machado Mesquita, Teatro de Arena Astério da Conceição e Rio Paraguai entre Ilha Margarita e Porto Murtin.ho

AUTOR: *Edson Moraes é jornalista, poeta, escritor e editor de conteúdo