OAB/MS entrega 61 carteiras para novos advogados e estagiários

No dia 25 de outubro pela manhã, a Seccional Mato Grosso do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu 61 advogados e advogadas e seis estagiários em uma sessão solene de entrega de carteiras no auditório da instituição.

Dentre as autoridades presentes no evento, estavam: o Presidente Bitto Pereira; a Vice-Presidente Camila Bastos; o Secretário-Geral Luiz Renê G. do Amaral; o Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira Costa; o Presidente da CAAMS Marco Aurélio de Oliveira Rocha; a Diretora-Geral da ESA/MS Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo; a Presidente da Comissão da Mulher Advogada e Conselheira Estadual Beatriz Stuart; a Secretária-Geral Adjunta Heloisa Nonato; o Advogado Benedicto Figueiredo Neto; o Des. Jesus de Oliveira Sobrinho e o Presidente da AGEMS Carlos Alberto de Assis. Além disso, também estiveram presentes os Conselheiros Estaduais Caio Duncan Couto, Caroline Karmouche, Heitor Canton de Matos, Ildália Aguiar, Luiz Carlos Ormay Jr. e Tiago Bunning.

A Secretária-Geral Adjunta da Comissão da Jovem Advocacia, Heloisa Nonato, se pronunciou sobre a missão da CJA, a qual é acolher os novos advogados e advogadas. “A honrosa missão da Comissão da Jovem Advocacia é acolhê-los, dizer que estamos aqui para ajudá-los nesse começo que é sempre muito desafiador. Contem conosco”.

A Diretora-Geral da ESA/MS, Lauane Braz Andrekowisk Volpe Camargo, reiterou o papel da instituição. “Em nome da Escola Superior da Advocacia, eu desejo boas vindas a todos vocês que hoje se tornam advogados, me permitam registrar que quando vocês se sentirem sozinhos ou enfraquecidos profissionalmente vocês devem se lembrar que aqui nesta casa existem mais de 300 advogados que trabalham dia e noite voluntariamente para apoiar todos vocês na missão de lutarem por justiça”.

O Presidente da CAAMS, Marco Aurélio de Oliveira Rocha, apresentou os serviços da Caixa. “Quero dar as boas vindas, represento aqui hoje a Caixa de Assistência dos Advogados, é o braço assistencial do sistema OAB, é um complexo de advogados que trabalha em prol da própria categoria. A CAAMS oferece à advocacia uma série de benefícios e auxílios”.

O novo advogado Marcelo Oliveira João foi o juramentista da turma e a advogada Jéssica Barbosa Duarte Maranho fez o discurso como oradora. “Vocês sabem o quanto precisaram suportar para conquistar a tão sonhada carteira de advogado e o mais importante, o encerramento de um ciclo sem desistir, pois as lutas são diárias”.

O Advogado Benedicto Arthur de Figueiredo Neto foi padrinho da turma. “A palavra desejar e querer são sinônimos de paciência e persistência, mas principalmente de ter a capacidade na alma de você querer realizar. Cada profissão tem a sua capacidade de realização, e a única profissão capaz de levar paz e esperança para alma quando nos sentimos injustiçados, humilhados e acuados é a profissão da advocacia, somos nós os responsáveis por falar por aqueles que nos buscam”.

O Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, destacou a importância da família e do exercício da advocacia. “Na vida as vitórias são sempre fruto de trabalho coletivo, ninguém ganha nada sozinho nessa vida. Que vocês tenham uma carreira brilhante, cheia de vitórias e de glórias, quando nós dizemos que os advogados e as advogadas são os sacerdotes do Estado Democrático de Direito estamos falando uma verdade. Não há uma carreira jurídica que exerça uma função tão importante para a sociedade como a advocacia”.

Veja na galeria de fotos os novos adovados (as) que receberam as carteiras da Ordem: