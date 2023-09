'Operado do coração', Faustão volta a ser internado

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, de 73 anos, foi internado novamente, nesta 4ª feira (20.set.23), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

De acordo com a equipe médica do hospital, a internação faz parte do protocolo de rotina para avaliar o funcionamento do coração e verificar se há indícios de rejeição. Essa é a segunda vez que Faustão retorna ao hospital após receber alta.

Em 5 de agosto, ele foi internado para tratar uma insuficiência cardíaca e realizar uma diálise, e posteriormente passou por um transplante de coração no dia 27 de agosto.