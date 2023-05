Orquestra se apresenta na aldeia urbana Marçal de Souza no sábado

As quatro estações de Vivaldi darão o tom na noite de sábado (6) com a apresentação da orquestra que faz parte do projeto “Circulação de Concertos Francis David Vidal Ensemble”, a partir das 19h30, no Memorial da Cultura Indígena da aldeia urbana Marçal de Souza, em Campo Grande. A entrada para o evento é gratuita. Antes de se apresentar na Capital, o projeto passa por Miranda, na sexta-feira (5), e depois vai para Paranaíba, no domingo (7).

Este projeto é idealizado pelo maestro e violinista Francis David Vidal e foi contemplado pelo FIC (Fundo de Investimentos Culturais), promovido pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), por meio da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), do Governo do Estado.

Foto:Cadu Modesto.

Francis idealizou o projeto como forma de mostrar que a música clássica é para todos, por isso já circulou por três cidades, Três Lagoas, Água Clara e Ribas do Rio Pardo, e agora chega à segunda etapa do projeto, onde circula por Paranaíba, Miranda e Campo Grande. Na próxima semana, no dia 13 de maio, a camerata finaliza o projeto em Aparecida do Taboado.

“A minha missão é levar a música de concerto para todos. Eu quero que seja desmistificado que essa é uma música de elite, que é para poucos. Sei que o acesso ainda é escasso, por isso meu objetivo é ampliar este acesso, mostrar que a música é universal e todos têm direito a ela. É algo que transcende questões de classe, cultura, poder aquisitivo e crença”, explica Francis.

Apresentar o concerto em uma aldeia é de grande relevância para Francis. Ele fez parceria com a Prefeitura Municipal de Campo Grande e com um músico local que ministra aulas de música clássica para indígenas e, assim, conseguiu marcar o concerto na Marçal de Souza.

“Eu achei uma ideia maravilhosa e topei na hora, para mim é fantástico levar a música clássica para os indígenas, os donos originais do Brasil. É um privilégio tocar para eles e quero tocar mais vezes e também em comunidades diferentes”, pontua o maestro.

A expectativa para o show é a melhor possível, já que no público há estudantes de música de concerto, além da comunidade em geral. “Eu fico empolgado de levar um repertório de câmara para as cidades vivenciarem, já que é muito importante eles terem este acesso. Eu me lembro quando ainda era um estudante e tive oportunidade de ver concertos, é muito enriquecedor, já que temos a oportunidade de nos visualizar no lugar do profissional”, reflete Francis.

A camerata é formada pelo maestro e diretor artístico Francis Vidal; Caio Xavier de Almeida (contrabaixista); Carlos Eduardo de Assis, Eliana Mangano, Elias Soares, Gabriel Almeida, Luis Henrique de Macedo e Rene Neves Filho (violinistas); Irliane Karoline Pessoa e Thiago Miotto (violistas); Mara Denise Vidal e Vivian Kinars (violoncelistas); Wellington de Lamare (cravista).

SERVIÇO

Miranda – Cras Urbano (Centro de Referência de Assistência Social), localizado na rua Elias Carneiro de Arruda, 400, Centro. O evento será na sexta-feira (5), a partir das 19h30 com entrada gratuita.

Campo Grande – Memorial da Cultura Indígena, localizado na rua Galdino Pataxó, 131, na aldeia urbana Marçal de Souza, no bairro Tiradentes. O concerto será no sábado (6), a partir das 19h30, com entrada gratuita.

Paranaíba – Parque Espelho D’água, que fica na avenida Durval Rodrigues Lopes, 1620, no Jardim Santa Mônica. O evento será no domingo, a partir das 18h30, com entrada gratuita.

Para garantir a entrada, os interessados devem acessar o link https://beacons.ai/francisdavidvidal e solicitar o ingresso.

*Com assessoria.