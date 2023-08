Os 3 Passatempos Favoritos dos Matogrossenses

Campo Grande, conhecida como a "Cidade Morena" devido à cor avermelhada de sua terra, tem sido palco de transformações significativas ao longo dos anos. Seja nas planícies do Pantanal ou nas cidades em rápido crescimento, os matogrossenses encontraram maneiras únicas de se divertir e relaxar. Neste artigo, exploraremos os três passatempos que estão conquistando o coração deste povo tão diversificado e vibrante.

Jogar Aviator

A era digital chegou com força ao Mato Grosso, e aviator jogo, desenvolvido pela Spribe, é uma das sensações do momento. Este jogo online, que combina estratégia, intuição e um toque de adrenalina, tem atraído um número crescente de mato-grossenses. A mecânica é simples, mas envolvente: os jogadores observam um avião decolando e ganhando velocidade, e devem decidir o momento exato de saltar para maximizar seus ganhos.

A combinação de risco e recompensa, juntamente com a capacidade de jogar e competir com amigos, torna "Aviator" uma escolha popular para muitos, especialmente entre os jovens que buscam uma pausa rápida da rotina diária.

Pescaria no Pantanal

O Pantanal, uma das maiores planícies alagadas do planeta e Patrimônio Natural da Humanidade, é um verdadeiro santuário ecológico e um dos destinos de pesca mais cobiçados do Brasil. Localizado no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, este bioma único abriga uma biodiversidade impressionante, especialmente quando se trata de vida aquática.

Para os mato-grossenses, a pescaria no Pantanal é mais do que um simples passatempo; é uma tradição que atravessa gerações. Famílias inteiras se reúnem, pegam a famosa Duque de Caxias e partem em expedições de pesca, equipadas com varas, iscas e muita expectativa. Estas viagens são uma oportunidade não apenas para capturar peixes, mas também para se reconectar com a natureza e com as raízes culturais da região.

A variedade de peixes no Pantanal é vasta. Espécies como o dourado, conhecido como o "rei do rio" devido à sua cor dourada e habilidades de luta, são altamente valorizadas pelos pescadores esportivos. Outros peixes, como o pacu, a piraputanga e o pintado, também são populares entre os pescadores e são conhecidos por sua carne saborosa, sendo frequentemente o destaque em churrascos e refeições à beira do rio.

Além da pesca em si, a experiência de estar no Pantanal é inigualável. A paisagem é marcada por vastas áreas alagadas, rios serpenteantes, céus vastos e um pôr do sol que parece pintado à mão. O som da natureza - o canto dos pássaros, o coaxar dos sapos e o murmúrio das águas - proporciona uma trilha sonora relaxante, tornando cada pescaria uma experiência meditativa.

Dançar o Rasqueado

O rasqueado, uma expressão artística que pulsa no coração do Mato Grosso, é mais do que apenas um ritmo musical; é a representação sonora da alma e da história dos matogrossenses. Originário das festas populares e dos bailes rurais de pessoas que vieram para a região em busca de novos empregos, o rasqueado evoluiu ao longo dos anos, mas sempre manteve sua essência vibrante e contagiante.

A dança do rasqueado é caracterizada por seus passos rápidos, giros e movimentos harmoniosos que refletem a alegria e a paixão do povo. Em festas e celebrações, é comum ver casais dançando juntos, movendo-se em perfeita sincronia, enquanto a música ecoa ao fundo. Para muitos, dançar o rasqueado é uma forma de expressar amor, alegria e, acima de tudo, orgulho de suas raízes.

Além da dança, a música do rasqueado também desempenha um papel crucial. Com letras que falam de amor, saudade, festas e a vida no campo, as canções capturam a essência da vida matogrossense. Instrumentos tradicionais, como a viola-de-cocho, o mocho e o ganzá, dão ao rasqueado seu som distintivo, que ressoa nas festas e nos corações dos matogrossenses.

O rasqueado também tem um papel importante na preservação da cultura e da história do Mato Grosso. Em escolas e comunidades, são realizados workshops e eventos para ensinar as novas gerações sobre a importância do rasqueado, garantindo que essa tradição continue viva e seja passada de geração em geração.