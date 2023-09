Os últimos cinco vencedores da Copa do Brasil

O palco está montado para a final da Copa do Brasil de 2023. Dois pesos pesados do futebol brasileiro garantiram seu lugar na grande final: o Flamengo quer defender seu precioso título depois de vencer o Corinthians no ano passado, enquanto o São Paulo busca a glória na principal competição do país pela primeira vez em sua rica história.



O Rubro-Negro é o primeiro a ter a vantagem de jogar em casa, pois recebe o Tricolor Paulista no icônico Maracanã no dia 17 de setembro. Mas a Copa do Brasil se resumirá ao decisivo jogo de volta no Morumbi, no dia 24 de setembro, e a equipe de Jorge Sampaoli é a favorita se você estiver procurando por uma aposta São Paulo x Flamengo.



No entanto, tudo pode acontecer, o que torna incrivelmente difícil prever como será a final deste ano. Portanto, enquanto aguardamos o que promete ser 180 minutos emocionantes de ação, vamos dar uma olhada nos últimos cinco vencedores da prestigiosa peça de prata.



2022 - Flamengo



Como já foi mencionado, o Flamengo, finalista deste ano, é o atual campeão da Copa do Brasil e é o favorito para mantê-la com este site de apostas futebol. O ano passado marcou o quarto título da equipe, que venceu o Corinthians por 6 a 5 nos pênaltis após dois jogos incrivelmente disputados que terminaram em 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente.



2021 - Atlético Mineiro



2021 foi um ano memorável para o Atlético Mineiro, que dominou o futebol brasileiro com vitórias no Brasileirão e na Copa do Brasil, além de ter chegado à semifinal da Copa Libertadores, perdendo para o Palmeiras. Eles venceram a copa pela segunda vez com relativa facilidade, derrotando o Athletico Paranaense por 4 a 0 em Belo Horizonte e depois vencendo por 2 a 1 na Arena da Baixada, obtendo um triunfo convincente por 6 a 1 no placar agregado.



2020 - Palmeiras



O Palmeiras teve muito sucesso recentemente, conquistando o título do Brasileirão na última temporada, troféus consecutivos da Copa Libertadores da América em 2021 e 2020 e também a quarta Copa do Brasil. O time enfrentou o Grêmio na final da edição de 2020, vencendo o jogo de ida por 1 a 0 fora de casa, antes de inscrever seu nome no troféu com uma vitória por 2 a 0 no Allianz Parque.



2019 - Athletico Paranaense



Vencendo a Copa do Brasil pela primeira vez, o Athletico-PR deixou para trás a decepcionante derrota para o Flamengo em sua única participação na final em 2013 e venceu a edição de 2019 do torneio. O Furacão enfrentou o Internacional na final, vencendo por 1 a 0 no Paraná, e uma vitória por 2 a 1 no Estádio Beira-Rio garantiu seu primeiro título da Copa do Brasil.



2018 - Cruzeiro



Depois de derrotar o Flamengo por 5 a 3 nos pênaltis em 2017, o Cruzeiro se tornou o time mais bem-sucedido da história da Copa do Brasil com a segunda vitória em seis anos, chegando a seis vitórias no total. A equipe de Belo Horizonte enfrentou o Corinthians na final e foi anfitriã no Mineirão no jogo de ida, vencendo por 1 a 0 diante de sua própria torcida. Uma vitória por 2 a 1 na Arena Corinthians selou a vitória do Cruzeiro.