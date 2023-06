Padre entrega imagem de Santa padroeira à Riedel

O governador Eduardo Riedel (PSDB), recebeu nesta 3ª feira (27.jun.23), uma imagem religiosa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, considerada a Padroeira de Mato Grosso do Sul. A entrega foi feita pelo Padre Reginaldo Padilha, reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na sala de reuniões com a presença da 1ª dama, Mônica Riedel.

“Estou muito feliz hoje aqui recebendo a benção do Padre Reginaldo Padilha, hoje que é dia da Padroeira do Estado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 27 de junho, e é muito importante a gente ter esse momento de fé, de reflexão, de esperança, trabalhando pelo povo de Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

Padre entrega imagem de Nossa Senhora do Perpértuo Socorro à Eduardo Riedel. Foto: Álvaro Rezende

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a Padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio de uma Lei Estadual sancionada no dia 27 de dezembro de 2017 pelo então governador Reinaldo Azambuja.

Há 6 anos, na Capital de MS são realizadas festividades em alusão a Santa.

“Muito obrigado, Padre Reginaldo, por vir aqui hoje derramar as bênçãos para o nosso Estado todo, para os nossos servidores, para todos aqueles que se dedicam a trabalhar para as pessoas de Mato Grosso do Sul. É com carinho muito especial que a gente recebe esse momento”.

Segundo informado, o Padre teria pedido para que a Padroeira abençoe e ilumine a administração estadual para cuidar das pessoas. “No Santuário estadual nós temos 79 terras, dos nossos 79 municípios, colorações diferentes, mas com coração e amor igual. Essa benção aqui também vai para cada sul-mato-grossense nos nossos 79 municípios pedindo a intercessão e que Nossa Senhora abençoe a cada um deles nesse dia tão especial para nós”, proferiu o lider religioso.

O governador explicou que, em um primeiro momento, a imagem sacra ficará pendurada na Sala de Reuniões e, após uma reforma, será colocada no gabinete.

Padre cumprimenta a primeira-dama Mônica Riedel e o governador Eduardo Riedel. Foto: Álvaro Rezende

Também recepcionaram a imagem da santa os secretários Pedro Caravina (Governo e Gestão Estratégica), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Marcelo Miranda (Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania); e a procuradora-geral do Estado, Ana Carolina Ali Garcia. O Padre Celso Junior também participou do ato.

Por conta da data, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza ao longo da semana a VI Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul. A festividade teve início na 6ª feira (23.jun.23) e prossegue até domingo (2.jul.23).

É a primeira festa da Padroeira estadual com reconhecimento pontifício, que veio em agosto de 2022.

Confira a programação de hoje e dos próximos dias:

27 de junho | terça-feira | Solenidade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

6h – Santa Missa

9h – Santa Missa

12h – Santa Missa

15h – Santa Missa

19h – Santa Missa

28 de junho | quarta-feira |

Programação de missas, confissões e novenas como de costume às quartas-feiras.

29 de junho | quinta-feira |

9h e 15h – Santa Missa com Bênção Eucarística

19h – Santa Missa com Bênção Eucarística

30 de junho | sexta-feira |

19h – Santa Missa

1º de julho | sábado |

19h – Santa Missa

2 de julho | domingo |

7h – Santa Missa - Peregrinação dos motoristas

8h – Carreata em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia, Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande, e Bênção dos carros e motoristas

10h – Santa Missa

16h – Santa Missa

18h – Procissão e Santa Missa | Encerramento da Festa

Atrações musicais:

Dia 27/06 (terça-feira):

Show: Eco do Pantanal

Dia 28/06 (quarta-feira):

Show: Carlinhos Campeiro

Show: Donas do Buteco

Dia 29/06 (quinta-feira):

Show: Projeto Hippie Dia 30/06 (sexta-feira):

Show: Pedro Henrique e Miguel

Dia 01/07 (sábado):

Show: Rancho Grande

Show: Ricardo Siqueira

Dia 02/07 (domingo):

Show: Enivan Silva

*Com texto de Paulo Fernandes, Comunicação do Governo de MS