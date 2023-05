Pare com isso! Erros que todos cometem com o smartphone

O primeiro aparelho comercializado foi o IBM Simon, lançado em 1993. O dispositivo tinha tela sensível ao toque e capacidade de enviar e receber e-mails, faxes e mensagens de texto, além de permitir o armazenamento de contatos e compromissos.

No entanto, o modelo de smartphone que popularizou o conceito e abriu caminho para a indústria atual foi o iPhone, lançado pela Apple em 2007. O dispositivo introduziu uma série de recursos que se tornaram padrão em smartphones, como a tela multitouch, a loja de aplicativos, o navegador web e a câmera embutida.

Desde então, a tecnologia dos smartphones evoluiu rapidamente, e hoje eles se tornaram uma parte fundamental da vida moderna, permitindo a comunicação instantânea, acesso à internet e uma ampla gama de aplicativos e serviços.

Você ainda precisa aprender muito sobre o assunto; será?

Embora os celulares sejam invenções do século passado, os "telefones inteligentes” são relativamente novos, mas já contam com mais de 10 anos da sua popularização. Ainda assim, existem algumas dicas que precisam ser encaradas de forma séria, para evitar o uso equivocado da tecnologia.

Afinal de contas, os dispositivos móveis assumiram um papel de relevância profunda na vida em sociedade moderna. Eles carregam informações sensíveis dos usuários, como a vida financeira completa. Há pessoas que se perderem o celular, não sabem como farão transações em dinheiro, por exemplo.

Por isso, é importante conhecer alguns hábitos ruins que muitas pessoas mantêm em relação aos seus smartphones.

Erros comuns que todos cometem com o smartphone

Existem vários erros comuns que as pessoas cometem com seus smartphones, incluindo:

Não atualizar o software: Muitas pessoas ignoram as atualizações de software em seus smartphones. No entanto, as atualizações são importantes para corrigir problemas de segurança, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos.

Não usar senhas fortes: Usar senhas fracas ou fáceis de adivinhar pode tornar o smartphone vulnerável a hackers e outras ameaças de segurança. É importante usar senhas fortes e alterá-las regularmente.

Não fazer backup dos dados: Se o smartphone for perdido, roubado ou danificado, os dados importantes podem ser perdidos para sempre se não tiverem sido devidamente copiados e armazenados em um backup

Não proteger a tela: A tela do smartphone pode ficar riscada ou quebrada facilmente se não for protegida por uma capa ou película protetora.

Usar excessivamente: Usar o smartphone por longos períodos pode levar a problemas de visão, fadiga ocular e dores de cabeça. É importante limitar o tempo de uso e fazer pausas regulares.

Não desativar as notificações: As notificações constantes podem ser distrações e interrupções desnecessárias. É importante desativar as notificações para aplicativos que não são importantes.

Não desinstalar aplicativos desnecessários: Ter muitos aplicativos instalados no smartphone pode ocupar espaço de armazenamento e diminuir o desempenho do dispositivo. É importante desinstalar os aplicativos que não são usados regularmente.

Não proteger a privacidade: É importante proteger a privacidade no smartphone, configurando as opções de privacidade e segurança corretas e evitando o compartilhamento de informações pessoais com aplicativos e serviços desconhecidos.