Personal dá 7 dicas para acelerar a queimar de gordura

Massagem, aplicação de gel redutor, drenagem linfática, cintas modeladoras. Todo mundo já ouviu pelo menos uma dessas ‘dicas’ para tentar se livrar de gordurinhas que insistem em permanecer no abdome, nos flancos ou culote mesmo com a dieta e uma rotina de treinos. Se livrar delas não é tarefa simples, afirma o profissional de Educação Física da Growth Supplements, Leandro Twin. “A queima de gordura nada mais é que a utilização de gordura estocada no nosso corpo para gerar energia. E não há uma via metabólica induzida, uma substância ou intervenção nutricional que permita queimar a gordura localizada em um só ponto do nosso corpo. Quando estamos em deficit calórico, consumindo menos calorias do que gastamos, nosso corpo vai usar a gordura de todo corpo para transformar em energia. Resultado: você emagrece no corpo todo”, explica.

O personal trainer ressalta que, apesar de não haver uma fórmula para eliminar a gordura de pontos específicos, há estratégias para amenizar esse problema. “A base para queimar gordura é manter uma dieta hipocalórica e uma rotina de exercícios físicos. Todas as demais estratégias são complementares e só funcionam se essas duas coisas forem feitas”, observa.

Pratique musculação: ajuda a queimar gorduras. Foto: Freepik

Segundo Twin, um dos fatores que podem levar ao acúmulo de gordura é o desequilíbrio hormonal, por isso é fundamental fazer exames para checar a saúde. “Quando o estradiol está baixo demais, por exemplo, gera acúmulo de gordura abdominal. Antes de fazer qualquer plano de dieta e exercícios, é imprescindível realizar exames de rotina para se certificar de que a saúde está em dia”, observa.

Ganhe músculos

O profissional de Educação Física da Growth explica que a musculação é uma poderosa aliada. “Quando emagrecemos, às vezes perdemos volume em regiões que não gostaríamos, mas a barriguinha, por exemplo, insiste em ficar. Então, o ganho de massa muscular nesses locais pode compensar essa perda para que você continue no processo de emagrecimento, mas, ainda assim, tenha um efeito estético e, ao mesmo tempo, continue impulsionando o processo de eliminação de gorduras”, orienta.

Abdominal funciona?

Twin explica que os abdominais não ajudam diretamente na queima de gordura localizada, mas trazem uma melhora estética. “Fazer abdominal é excelente, ativa o metabolismo, favorece a queima de gordura mais eficiente como um todo e dá uma melhora estética porque aumenta a massa muscular na região”, conta.

Termogênicos

O uso de suplementos termogênicos, explica Twin, ajudam a acelerar o processo de queima de gorduras na medida em que dão mais disposição para o treino. “As pessoas falam muito da ioimbina, mas ela não age sobre a gordura localizada, ela facilita a queima de gordura dos locais que você tem mais dificuldade, mas só funciona se for utilizada para fazer o aeróbico em jejum e se for combinada com dietas hipocalóricas”, detalha.

Abdominal não elimina gordura localizada, mas ajuda a queimar no corpo todo. Foto: Freepik

Agora, se você pensa em apelar para gel redutor e outros tratamentos tópicos, o conselho do personal é claro: não gaste dinheiro com coisas que não funcionam. “Não existe massagem ou algum composto tópico para promover a queima de gordura localizada”, enfatiza.

Drenagem linfática

Twin conta que a drenagem linfática ajuda a reduzir a retenção de líquido, promove uma melhora estética, mas não queima gordura. “O resultado é temporário, para você ter melhora do sistema linfático precisa cuidar da alimentação, evitar álcool e fumo, além de se manter hidratado, por exemplo”, comenta.

Tratamentos estéticos

O treinador faz um alerta sobre dois procedimentos estéticos que prometem eliminar as gordurinhas localizadas. “No caso da criolipólise, há literaturas que indicam a eficiência e outras, não. Na prática, observei uma melhora pequena em alguns alunos, desde que haja um ambiente catabólico de perder gordura. Se a pessoa fizer sem estar numa dieta hipocalórica e sem se exercitar, a gordura é quebrada, mas não sai do organismo”, diz.

Alimentação tem que ser hipocalórica e rica em fibras. Foto: Freepik

Já a aplicação de enzimas catalisa uma ação e acelera um processo. “Quando aumenta a oferta de enzimas de uma forma localizada, o corpo consegue queimar mais nesse local, mas sempre em conjunto com uma dieta hipocalórica. Estratégias nutricionais e de treinamento não são complementares, são base. A enzima vem para acelerar o processo”, finaliza.

Sete dicas para aumentar queima de gordura