Perspectivas econômicas para a Rota Bioceânica

Especialistas já identificam tendências econômicas e perspectivas para Mato Grosso do Sul com a implantação da Rota Bioceânica.

A professora doutora Luciane Cristina Carvalho, coordenadora do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, estuda a Rota Bioceânica há cinco anos. Segundo ela, a inclusão de produtos locais será um dos principais atrativos da rota.

Na avaliação da professora da UFMS, Luciane Carvalho, existe a possibilidade da entrada de novos produtos na balança comercial. Foto: Bruno Rezende

O aumento na comercialização de carnes, alimentos processados, pescados, vestuários, celulose e minérios é uma tendência, de acordo com a pesquisadora. Ela também menciona a possibilidade da entrada de novos produtos na balança comercial, como a economia criativa, por exemplo.

Além disso, a Rota Bioceânica pode proporcionar a criação de diversos empreendimentos, como estacionamentos de repouso, postos alfandegários e espaços para as agências intervenientes do comércio exterior. A criação de um centro de distribuição e a Estação Aduaneira do Interior (EADI) ou um porto seco também são esperados.

Parkinson avalia que frutas, crustáceos, conservas, pescados, bebidas, açúcar, arroz., sucos e outros complexos devem compor a Rota

Ainda há desafios a serem superados, mas o potencial econômico da Rota Bioceânica é expressivo. De janeiro a setembro deste ano, as exportações sul-mato-grossenses totalizaram cerca de US$ 7,2 bilhões, com um superávit de US$ 5,2 bilhões. A representatividade com o mercado asiático é ainda mais significativa, totalizando cerca de US$ 3,2 bilhões para países como China, Taiwan, Tailândia e Hong Kong.

O traçado tortuoso da Rota dificulta a movimentação de grandes carretas com cargas a granel. Foto: Sílvio de Andrade

A Rota pode trazer uma redução de custos de cerca de 49% a 68%, em comparação com o caminho tradicional pelo Atlântico, via os portos de Santos e Paranaguá. A Rota também pode se tornar competitiva para produtos como a carne bovina, além de outros produtos como o sal.

Os maiores desafios no contexto da Rota são a qualificação profissional em regiões como Porto Murtinho, além da conectividade digital e postos de abastecimento de combustíveis.