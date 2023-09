Pesquisador de Harvard e espetáculo de dança encerram Festival Mais Cultura

Com mais de 300 atividades na programação, o Festival Mais Cultura 2023 chega ao fim nesta 6ª feira, (29.set.23). O evento encerra com uma palestra com pesquisador da Universidade de Harvard e a apresentação artística da Cia do Mato.

No período da manhã, às 9h30, o pesquisador, professor de Biologia e curador de entomologia no Museu de Zoologia Comparada da Universidade de Harvard, Brian Farrell, realiza a palestra ‘Por que nós, animais, cantamos?’, no Auditório do Complexo EaD e Escola de Extensão.

Já durante o período da noite, a comunidade é convidada a participar do encerramento do Festival, no Teatro Glauce Rocha. A Associação Cultural Cia do Mato apresenta o espetáculo ‘Chafica’ em dois horários, 17h30 e às 20h. O espetáculo de dança contemporânea presta uma homenagem às mulheres libanesas que contribuíram com o desenvolvimento da cultura e da arte no Mato Grosso do Sul.

A coreografia do espetáculo é assinada por Chico Neller. E a Co-Direção é de Maria Fernanda Figueiró de Araújo.

‘Chafica’ é realizado com R$ 190.980,00 recebidos de incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC/2021), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), do Governo do Estado de MS. O edital foi pago somente em 2022 (eis a íntegra) . A edição de 2023 do FIC ainda não foi lançada pelo governo.

As apresentações de ‘Chafica’ contam com audiodescrição e intérprete de libras. Os ingressos estão disponíveis na plataforma e também serão distribuídos na bilheteria do Teatro antes do espetáculo.

Confira a programação completa do Festival Mais Cultura no perfil oficial da Universidade.