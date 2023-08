'Piores dias', desbafa pai de Larissa Manoela

Pai da Larissa Manoela, Gilberto Elias voltou a desabafar nas redes sociais após a exposição das acusações da atriz sobre abuso familiar na administração de sua carreira e de seus bens. Nesta 5ª feira (17.ago.23), o representante comercial compartilhou uma mensagem motivacional sobre o apoio de Deus nos momentos de crise.

"Guarde essa frase e leve ela para a sua vida: quebrado ou inteiro você continua na mão do Oleiro. Nos melhores e nos piores dias a mão dele continua sobre tua vida. Nas crises mais difíceis que você já viveu, Ele continua com a mão estendida sobre você", diz a mensagem.

Gilberto e a mulher Silvana Taques eram os empresários da atriz há 18 anos, mas no início deste ano, Larissa Manoela decidiu administrar sua carreira e rompeu com a família abrindo mão de seu patrimônio, avaliado em R$ 18 milhões. Os pais ficaram com tudo e a atriz pretende reconstruir todo o seu capital.

Na 3ª feira (15.ago.23), a Folha de S.Paulo descobriu que casal tinha colocado à venda uma mansão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio por R$ 10 milhões. A dupla pagou R$ 8 milhões pelo imóvel no início do ano passado. A casa foi comprada com parte do dinheiro da venda de uma mansão em Orlando, Estados Unidos, em 2021. Ela acabou sendo negociada por Silvana e Gilberto por US$ 1,1 milhão (cerca de R$ 5,2 milhões, na cotação atual). Larissa alegou que essa negociação teria sido feita sem a sua autorização, o que desencadeou o início de um desentendimento familiar, que agora veio a público.