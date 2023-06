Planos dentais para MEIs: por que contratar?

Dados apontam que 51% das empresas ativas no país estão classificadas como Microempreendedores Individuais (MEIs). A informação é de um estudo feito pela Cortex, referência em Inteligência de Vendas B2B na América Latina. Em 2022, foram abertas 2,7 milhões de CNPJ dentro desta característica.

Como o próprio nome diz, MEIs são microempreendedores individuais, ou seja, são pessoas que se regularizaram enquanto empresa para formalizar contratos. E, como todo humano, estas pessoas estão sujeitas a ficarem doentes, a sofrerem de infecções e precisam de acompanhamento médico, ao mesmo tempo, de dentistas.

No Brasil, dados revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 34 milhões de brasileiros acima de 18 anos perderam 13 ou mais dentes ao longo da vida. E mais: 13 milhões tiveram perda total dos dentes.

Diante disso, uma coisa que poucas pessoas sabem é que pessoas que são MEIs também podem fazer a contratação de planos odontológicos e, junto a isso, manter a sua saúde bucal em dia gastando pouco. Por conta disso, a seguir seguem algumas dúvidas que as pessoas têm sobre esse assunto:

COMO FAZER UM PLANO DENTAL MEI E QUANTO CUSTA?

Por via de regra, a contratação do convênio odontológico MEI se assemelha a aquisição feita por famílias e empresas.

Com a assinatura concretizada, o titular do CNPJ e os dependentes têm acesso aos serviços prestados nas unidades da rede de atendimento. Vale destacar que cada operadora define o valor parcial, podendo ou não descartar taxas extras.

No comparativo com os preços praticados pelo plano dental convencional, o convênio MEI tende a ser mais barato. Estima-se que a economia possa atingir 35%.

Além disso, o comum não costuma oferecer desconto na assinatura. Já o MEI assegura preços atraentes, que cabem no bolso do microempreendedor.

O convencional permite somente adesões individuais e abrangência previamente estipulada pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS).

Enquanto isso, os MEIs podem adicionar 2 vidas e contar com vasta cobertura, de acordo com as opções oferecidas pela seguradora.

VANTAGENS DO PLANO ODONTOLÓGICO

Sem dúvida, o papel principal do plano odontológico é garantir segurança e conforto. Imprevistos e acidentes não têm hora e lugar para acontecer. Portanto, é necessário sempre estar preparado para enfrentar imprevistos.

Mais do que isso, o convênio ajuda na prevenção de doenças bucais, e como resultado, perda de dentes. Afinal, o conveniado pode fazer visitas regulares ao dentista, tratando e evitando a aparição de distúrbios bucais.

Como já dito, os valores para MEIs são menores quando comparados aos praticados em planos comuns. Desse modo, o custo-benefício e economia são mais duas grandes vantagens.

COMO ESCOLHER UM PLANO ODONTOLÓGICO?

Uma série de fatores devem ser considerados antes da contratação de um plano odontológico. Começando pela qualificação da empresa, aspecto fundamental. A empresa precisa ser confiável, consolidada no mercado e com registro na ANS.

A quantidade de serviços disponíveis também deve ser avaliada. O plano deve atender a todas as demandas e necessidades do contratante. A atenção nos procedimentos oferecidos é fundamental na hora da contratação.

Sem esquecer da abrangência nacional, da possibilidade de serviços extras, do tempo de carência, da existência de atendimentos emergenciais e do valor a ser pago.