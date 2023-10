População celebra obras de R$ 3,2 milhões na Cachoeira dos Diamantes

A Cachoeira dos Diamantes, atrativo turistico popular em Rochedo (MS), está passando por um projeto de urbanização e paisagismo de R$ 3,2 milhões do Governo do Estado. A empresa à frente da obra é a Gomes e Azevedo LTDA.

Banhada pelo Rio Aquidauana a Cachoeira dos Diamantes tem inspiração em uma jazida de diamantes encontrada no local na década de 1930.

“Sou nascido aqui em Rochedo e fui criado frequentando a cachoeira. Ela é perigosa para tomar banho, mas ótima para curtir o dia e contemplar a natureza. Para chegar aqui antes as ruas tinham muitos buracos, agora tudo asfaltado mudou tudo, melhorou bastante. Acredito que quando a obra ficar pronta vai vir muita gente de fora para conhecer, vai ficar muito bonito”, afirmou o morador Fábio Freitas.

Morador Fábio alerta para os perigos da cachoeira, ao mesmo tempo celebra a beleza do local turístico na cidade sul-mato-grossense. Foto: Bruno Rezende

O projeto inclui a instalação de bancos, lixeiras, bicicletários, pérgolas, portais e quiosques com calçadas acessíveis e piso tátil ao público. Comerciantes avaliam que isso impulsionará o comércio. “Depois que esta obra ficar pronta vai ser ótima, pois acredito que vai aumentar ainda mais o movimento. Nós já estamos pesando inclusive em melhorar o restaurante, organizar melhor para receber os turistas”, afirmou Maria José Góes de Oliveira, que é dona de um restaurante ao lado da cachoeira.

A comerciante Maria exalta obra no entorno da Cachoeira Diamante em Rochedo. Foto: Bruno Rezende

Maria revela sua paixão pelo local e o cuidado que tem com o clientes. “Não troco este lugar por nada. Fazemos peixe frito, molho, pirão e outras refeições para o pessoal que vem conhecer (cachoeira). Também sempre aviso sobre onde pode tomar banho e onde é perigoso”. De acorco com a comerciante, acredita-ase que 90% dos clientes que vão ao local são da Capital e outras cidades.

Campo-grandense, Elder também celebra obras na Orla da Cachoeira dos Diamentes em Rochedo (MS). Foto: Bruno Rezende

Elder Diniz mora em Campo Grande, mas sempre está cidade a trabalho. Ele não deixa de frequentar a cachoeira. “Sempre passo aqui, é um lugar muito bonito e bacana para contemplar. Com toda esta revitalização muita gente que não conhece ou nunca se interessou vai querer vir aqui, pois chama muito atenção. Ótimo para vir com a família, eu recomendo para amigos”.

A cachoeira continua recebendo visitantes durante a obra, 30% concluída, que conta com playground de 35.346 m², academia ao ar livre e deck.

A revitalização impulsionou o comércio local, com os proprietários de restaurantes prevendo um aumento no número de turistas.

O projeto preserva o meio ambiente sem agredir as árvores, proporcionando rampas e acessibilidade.

AR PAVIMENTAÇÃO

Empresa campo-grandense realizou primeira etapa de obras na Orla rochedense. Foto: Marcelo Madureira

O Governo já havia destinado R$ 2,1 milhões para a empresa Ar Pavimentacao e Sinalizacao EIRELI pavimentar vias urbanas nos arredores da Cachoeira dos Diamantes.

A empresa Ar Pavimentação venceu o certame em fevereiro desse ano com uma proposta no valor de R$ 1.905.782,92 (eis a íntegra), mas com aditivos o valor saltou para R$ 2,1 milhões para asfaltar trechos das ruas Afonso de Araújo Passos, Albino Coimbra, Campo Grande, Júlio Honostório Rezende e Diamante Azul. As obras foram entregues com atraso de dois meses.

A mesma empresa, que tem Edmilson Rosa como responsável, faturou no mesmo dia 8 de fevereiro, um contrato de R$ 11.767.776,22 tendo recebido 360 dias consecutivos, contados da data do recebimento da Ordem de Início dos Serviços (OIS) para a entrega da obra de infraestrutura urbana - pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e restauração funcional do pavimento (recapeamento/reconstrução), no bairro Jardim dos Estados, no município de Rio Verde de Mato Grosso (MS). A obra foi já foi entregue.

ARREDORES DA CACHOEIRA

Todas as ruas ao redor da cachoeira receberam pavimentação. Foto: Bruno Rezende

A ideia de pavimentar os arredores da Orla acabou melhorando as condições de vida dos moradores locais. Tudo ficou pronto em agosto desse ano, acabando com a poeira, lama e buracos na região. “Estou aqui há cinco anos e o acesso aqui era muito complicado. As ruas eram sem asfalto, com muitos buracos e poeira, a gente sofria muito”, afirmou Hélio Vilela, morador da região.

A residência de Vilela fica ao lado da Cachoeira dos Diamantes, na rua Afonso de Araújo Passos. “O asfalto chegou e melhorou muito nossa vida, outra realidade. Ainda vamos ganhar esta obra da cachoeira que quando ficar pronta será ótima para toda cidade. Estamos contentes”, completou Vilela.

Hélio Vilela avaliou que o asfalto mudou para melhor vida dos moradores da Orla da Cachoeira dos Diamantes. Foto: Bruno Rezende

A obra de urbanização e paisagismo da orla da cachoeira representa a valorização dos atrativos naturais de Rochedo, beneficiando tanto moradores quanto turistas.

O secretário de Hélio Peluffo, da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Seilog), destacou que todos ganham com este investimento. “A obra de urbanização e paisagismo da orla da cachoeira representa a valorização dos atrativos naturais de Rochedo. É um investimento tanto para os moradores quanto para os turistas. Depois de pronto, o espaço será uma ótima opção de lazer e esporte para toda a comunidade”.

Fonte: *Com Agência do Governo, textos de Leonardo Rocha.