Prefeitura intermedia vagas de estágios com bolsas de até R$ 1.060

A Agência Super Estágios em parceria com a Prefeitura de Campo Grande (MS), está com inscrições abertas até 15 de outubro para um processo seletivo de estágio no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

As vagas são para as áreas de administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, engenharia civil, elétrica, história, serviço social e tecnologia da informação.

Os estágios são em Campo Grande e as inscrições são gratuitas e realizadas somente pelo site da Super Estágios. O estagiário receberá uma bolsa-auxílio de R$ 855,50, mais vale-transporte, totalizando R$ 1.060,10, com carga horária de 5 horas diárias de segunda à 6ª feira.

As vagas são para cadastro reserva e as inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no site www.superestagios.com.br, até dia 15 de outubro. As inscrições são gratuitas e não serão aceitas outras formas de inscrição.

PROVA

O processo seletivo será online e incluirá prova objetiva com 50 questões.

O ambiente virtual da prova estará disponível no dia 22 de outubro (domingo), das 8 horas até as 16h59min59s (horário MS) para realização.

Não serão aplicadas provas em data ou horários diferentes do estabelecido no edital. Às 17 horas, a prova será automaticamente finalizada e não serão computadas as questões não respondidas.

Para maiores informações contatar a Super Estágios pelos canais de atendimento: (67) 3211-2022 (67) 9 92639415 (WhatsApp) processoseletivo.tjms@superestagios.com.br