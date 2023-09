Prefeitura vai distribuir 5 mil mudas de árvores frutíferas à população

Na 5ª feira (21.set) é comemorado o Dia da Árvore no Brasil. Em alusão a data, a prefeitura de Campo Grande (MS), lançou uma programação que chamou de 'Semana da Árvore'.

A data comemorativa foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul que, dependendo do ano, pode ocorrer entre os dias 22 e 23 de setembro. Um importante símbolo para a comemoração é o ipê-amarelo – árvore escolhida junto com o pau-brasil para representar a nação brasileira

Por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), a gestão de Adriane Lopes (PP), realizará ações que incentivam o plantio, recuperação e a integração entre a fauna, flora e vida urbana, bem como políticas públicas que resultam na preservação ambiental.O início da programação será 9h com distribuição gratuita de cinco mil mudas de árvores frutíferas, no sistema drive thru, na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Ainda na 4ª feira, às 14h a Semadur dará início aos plantios de árvores da espécie Pau-brasil em escolas da Rede Municipal de Ensino. Nesta data será realizado o primeiro plantio na Escola Municipal Professor Arlindo Lima. Veja a programação dos demais dias no final do texto.

Segundo a gestão de Lopes, as ações visam conscientizar a população sobre a importância da preservação das florestas urbanas.

A Prefeitura de Campo Grande é reconhecida há quatro anos consecutivos como Tree City of the World e possui um dos maiores patrimônios arbóreos do Brasil. A cidade conta com profissionais capacitados para a correta preservação, planejamento e manejo.

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância do cuidado e carinho da população em relação às árvores: "O campo-grandense sempre valorizou os espaços verdes da cidade, o que nos auxilia na manutenção e conservação das florestas urbanas. O empenho da gestão municipal em incentivar a preservação e os plantios, por exemplo, não teria sentido sem o apoio de todos. Temos observado com entusiasmo esse engajamento positivo dos cidadãos no sentido de manter nossa biodiversidade preservada", avaliou.

A secretária de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Kátia Sarturi, destaca as ações desenvolvidas pela pasta, como o plantio e a doação de mudas, além do Plano Diretor de Arborização Urbana, que possibilita a gestão, manutenção e monitoramento das árvores na cidade. “Hoje, seguramente Campo Grande tem mais planta do que suprime árvores. Através do nosso Viveiro Flora do Cerrado executamos os plantios pela Capital, realizados as doações para a população, como também, para escolas e instituições que solicitam mudas. O Plano Diretor de Arborização Urbana possibilita a gestão, manutenção e monitoramento das árvores, o que nos proporciona um reconhecimento internacional como referência na preservação das árvores”, completou.

Abaixo segue a programação:

Dia 22 – Sexta-feira

8h30 – Plantio de árvores ao longo do canteiro central da Avenida Rita Vieira em parceria com o Instituto Arara Azul e, celebração ao Dia Municipal de Proteção das Araras, instituído pela Lei n. 6.567 que reconhece Campo Grande como a Capital das Araras.

Dia 23 – Sábado

8h – Plantio de árvores no canteiro central da Avenida Amaro Castro Lima, bairro Nova Campo Grande.

Dia 27 – Quarta-feira

8h – Visita Técnica ao Viveiro Municipal Flora do Cerrado. Assinatura do Termo de abertura do projeto para implantação do Sistema Arbolink e Assinatura do Termo de Cooperação entre Prefeitura e Organoeste.

Dia 30 – Sábado