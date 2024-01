Previsão do tempo aponta tempo firme e aumento de temperaturas nesta quarta em MS

A previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) aponta que a quarta-feira deve ser de tempo firme com aumento gradativo de temperaturas no Estado. Os termômetros podem bater a casa dos 40°C em algumas regiões.

Segundo relatório semanal da coordenadora do Centro, a meteorologista Valesca Fernandes, a temperatura máxima fica entre 38°C e 41°C no sudoeste, norte, Bolsão e região pantaneira. Contudo, apesar desse cenário, não estão descartadas pancadas de chuva isoladas.

"Com menor probabilidade, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento", completa a especialista. A temperatura mínima no Bolsão deve ser de 24°C, assim como no Pantanal e no norte.

Já para as regiões sul e leste as mínimas oscilam entre 24°C e 26°C. Na região sudoeste espera-se mínima de 27°C. Em Campo Grande, os termômetros variam entre 24°C e 35°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15% e 35%. Os ventos não devem passar dos 60 km/h por ora, exceto algumas rajadas.

Comunicação Governo de MS

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS