Procura por anti-hipertensivos cresce 46% nos primeiros meses de 2023

Dados da epharma, plataforma pioneira de programas e planos de benefícios em medicamentos, apontam aumento de 46,4% no uso de medicamentos para hipertensão entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, em relação ao mesmo período em 2022. Os betabloqueadores e antagonistas da angiotensina II lideram o ranking das classes de remédios mais procurados.

De acordo com os dados do Ministério da Saúdei, a hipertensão arterial mata aproximadamente 300 mil brasileiros anualmente, o equivalente a 820 mortes por dia, 30 por hora ou uma a cada 2 minutos. Ainda de acordo com o órgão, 32% da população adulta brasileira, ou seja, cerca de 36 milhões de indivíduos, sofre com a condição. Destes, somente 50% sabem que são hipertensos e apenas metade realiza tratamento.

A pressão alta aumenta o risco de doenças cardíacas, cerebrais e renais e é considerada uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Segundo a cardiologista, Lilian Cavalheiro, que atua na AMA Especialidades Jardim São Luiz, gerenciada pelo CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas “Dr. João Amorim” em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, “a hipertensão é uma doença que envolve uma série de alterações no corpo humano. Interfere no processo da doença aterosclerótica, que consiste no envelhecimento dos vasos, prejudicando o funcionamento de vários órgãos, como rins, vasos cerebrais e cervicais, além do enfraquecimento do próprio coração”, explica a especialista.

A médica afirma ainda que, apesar de 90% dos casos serem hereditários, outros fatores também influenciam no surgimento da doença, como obesidade, estresse, consumo exagerado de sal, altos níveis de colesterol e sedentarismo. “Para ter uma boa qualidade de vida com o diagnóstico de hipertensão arterial é preciso cultivar hábitos saudáveis, realizar acompanhamento médico e utilizar corretamente a medicação. O tratamento medicamentoso é fundamental para o controle da doença, principalmente por ela ser uma das causas de outras comorbidades”, esclarece Lilian.

Entre as principais formas de prevenir a doença estão a prática de exercícios físicos, evitar o consumo de sal, alimentos gordurosos e a ingestão de álcool, além de abandonar o hábito de fumar.