Projeto pioneiro ao longo da MS-306 destina R$ 25 mil para entidades assistenciais

O inovador Projeto Fazenda Corredor, da Agems (Agência Estadual de Regulação) em parceria com a concessionária Way 306, está garantindo novos recursos para o atendimento de centenas de pessoas em seis instituições de Chapadão do Sul e Costa Rica.

O mais recente repasse financeiro beneficia com R$ 25,7 mil diversos projetos de assistência social, de apoio a tratamento de saúde e de alimentação básica, além de gerar renda que incentiva o desenvolvimento agrícola.

A Agência, a concessionária e os produtores parceiros fizeram, nesta semana, na sede da Way 306, em Chapadão do Sul, a entrega dos recursos aos representantes das entidades. O coordenador da Câmara Técnica de Rodovias, Edson Delgado, representou a Agems. “É um projeto que vem avançando. Os repasses nesse ano já foram cerca de 60% maiores que os do ano passado”, conta.

SERVIÇO PÚBLICO E CIDADANIA

O projeto pioneiro no Brasil une segurança na concessão rodoviária, agricultura e benefício social, por meio da manutenção de culturas rasteiras tradicionais que estão às margens da MS-306. Parte da receita obtida pelos produtores com esse cultivo é destinada para instituições que atendem a população com os mais diferentes serviços.

Nesta etapa, um dos beneficiados é o Lar dos Idosos de Costa Rica, que recebeu parte dos R$ 15 mil destinados pelo Grupo Burgël. “Só temos a agradecer, nós da diretoria do Lar e os 21 idosos que moram em nossa instituição. Estas doações nos ajudam a oferecer moradia e cuidados dignos aos que, por algum motivo, necessitam amparo e proteção”, comemora a tesoureira do Lar, Margarida Fátima Silva.

O grupo também repassou renda do projeto para a Apae de Costa Rica e a Casa da Sopa do Centro Espírita Amor e Caridade.

Da Fazenda Aliança, o projeto gerou agora R$ 5 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer.

A terceira propriedade repassadora é a Fazenda Pouso Frio, que destinou R$ 5.776,77 para a Apae de Chapadão do Sul.

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Além do repasse a entidades assistenciais, a Fazenda Corredor está impulsionando projeto educativo de desenvolvimento econômico, por meio do Inovagri (Instituto de Pesquisa e Inovação na Agricultura Irrigada do Centro Oeste).

A instituição sem fins lucrativos auxilia na formação e capacitação de pessoas para o agronegócio e tem buscado gerar recursos financeiros usando áreas de domínio que não estavam sendo utilizadas, realizando a limpeza e controle do mato para então torná-las produtivas.

“Para que um estudante possa ganhar uma bolsa de estudo, ele precisa produzir. Incentivamos o 'ensinar a pescar e não a dar o peixe'”, conta o diretor da instituição, Ricardo Gava, que também participou da cerimônia que marcou novos repasses da Fazenda Corredor. “Desse modo, o estudante tem a oportunidade de conhecer na prática todas as etapas do que é fazer agricultura e além de aprender, tira seu próprio recurso dali valorizando ainda mais o projeto”.

O diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, celebra os resultados cada vez mais consolidados do projeto. “Esse é um produto do desenvolvimento sustentável que queremos para Mato Grosso do Sul, com a participação do investidor privado, com a segurança regulatória e a inovação que a Agems está trazendo”.