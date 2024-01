SAÚDE Qual a diferença entre infartos em jovens e em idosos? As comorbidades, as condições gerais de saúde e o tempo de busca por auxílio médico são as principais contraposições entre as gerações diante de um episódio cardíaco

Por REDAÇÃO 26/01/24 às 18H37 atualizado em 26/01/24 às 18H39