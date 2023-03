Ranking salarial mostra quais municípios de MS cumprem piso nacional da educação

A Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), divulgou na 2ª.feira (20.mar.23), um ranking atualizado em 16 de março de 2023, em que são classificados quais os municípios do sul-mato-grossenses que melhor pagam os educadores, respeitando o Piso Nacional da Educação.

"Todos os municípios que estão nesta publicação e apresentam um valor menor que R$ 4.420,55 estão desrespeitando na íntegra a Lei N. 11.738/2008, que criou o Piso Salarial Nacional", observou a Federação.

"A FETEMS e os 74 SIMTEDs [Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação] parabenizam os municípios que estão cumprindo o Piso Nacional dos(as) Professores(as) e reiteramos a cobrança aos Prefeitos (as) que ainda estão em dívida com a Educação Pública de MS", adicionou as entidades de defesa do trabalhador da educação.

"A luta e a cobrança da FETEMS e dos 74 SIMTEDs é que os(as) Prefeitos(as) que ainda não cumprem o Piso dos (as) Professores (as) e não respeitam a Carreira da categoria e 1/3 de hora-atividade, negociem e cumpram o que determina a Lei N. 11.738/2008, a partir de 1º de janeiro de 2023", explicaram.

"A sociedade cobra que dos (as) Prefeitos (as) que ainda não cumprem o Piso Nacional dos (as) Professores (as) que valorizem a Escola Pública e cumpram a Lei da mesma forma que a população cumpre com suas obrigações pagando seus impostos em dia".

Com a publicação do Ranking Salarial dos municípios de Mato Grosso do Sul, a FETEMS e os 74 SIMTEDs disseram esperar que os (as) gestores (as) públicos se conscientizem da importância da Valorização dos (as) Profissionais em Educação para os avanços na qualidade da Educação Pública.

VEJA QUAIS OS MUNICÍPIOS MAIS VALORIZAM A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES NA CARREIRA

A FETEMS e os 74 SIMTEDs reiterou a cobrança no cumprimento por parte dos (as) gestores (as) municipais à Lei N. 13.005/2014, Plano Nacional de Educação, Meta 17 que prevê: VALORIZAR os (as) Profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos(as) demais Profissionais com escolaridade equivalente.

A Qualidade da Educação Pública passa também pela Valorização Profissional!