Ratinho nega venda do SBT: "E cadê o dinheiro para comprar? O SBT vale R$ 5 bilhões"

Carlos Roberto Massa, mais conhecido como Ratinho, entrevista ao podcast do Grupo MF Rural, revelou detalhes sobre sua trajetória até se tornar um grande empresário da comunicação, o que muito tem a ver com o agronegócio — dono de fazendas de café, soja, gado e, mais recentemente, atua no mercado de créditos de carbono — suas maiores propriedades estão no Acre e somam 180 mil hectares.

Em entrevista a Roberto Fabrizzi Lucas e Walter Celani Júnior, Ratinho falou sobre a 'venda do SBT', medida que foi ventilada há algumas semanas. Ratinho afirmou que o canal nunca esteve à venda e que as filhas de Silvio Santos são apaixonadas pelo canal, assim como o pai.

"O SBT nunca esteve à venda, o Silvio nunca vai vender o SBT, as filhas dele não vão vender. São apaixonadas pelo SBT como o pai. E cadê o dinheiro para comprar? O SBT vale R$ 5 bilhões", argumentou o apresentador.

Ratinho tem um grupo de comunicação formado por seis geradoras do SBT no Paraná, com oito horas de programação local, além das 76 emissoras de rádio (próprias e afiliadas) distribuídas em várias regiões. "Quero ter a maior rede de emissoras de rádio do Brasil, hoje somos a segunda. A rádio é a nova televisão, a companheira, com programas sendo oferecidos em vários formatos", prospectou.