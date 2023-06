Razões para Experimentar Novas Plataformas de Jogo Online em Portugal

Os casinos online estão mais populares do que nunca. Os jogos de casino online não só oferecem aos jogadores muitas horas de entretenimento, como também providenciam muitos momentos de adrenalina, especialmente quando existe a possibilidade de ganhar um bom prémio monetário.

E esta crescente popularidade não é apenas um fenómeno mundial. Todos os dias, o número de novos casinos online em Portugal aumenta, e os apostadores portugueses mostram que os seus interesses nos jogos de azar estendem-se além das apostas desportivas e das raspadinhas.

Porém, se ainda não é fã dos casinos online, por que razão deveria experimentar estas novas plataformas de jogo online? Neste artigo respondemos a esta pergunta e mostramos-lhe as maiores vantagens destas plataformas de jogo.

Novos Bónus e Promoções Atrativas

Uma das maiores vantagens dos novos sites de jogo online são os benefícios constantes que os sites dão aos seus clientes. Os casinos online já estabelecidos também oferecem algumas promoções, porém, como não têm necessidade de captar novos clientes, oferecem bónus muito piores do que os novos casinos online.

Num casino online já estabelecido no mercado, os jogadores por vezes têm apenas bónus de depósito infrequentes, ou outras promoções extremamente raras. Já num novo casino online, os clientes têm acesso, geralmente, aos seguintes bónus:

Bónus de boas-vindas;

Bónus sem depósito;

Bónus de depósito;

Cashback;

Rodadas gratuitas.

A maior parte destes bónus traduz-se em créditos de aposta na conta do utilizador. Outros, dão-lhe jogadas grátis em determinados jogos. Já o bónus de cashback, torna as perdas menos dolorosas, dando ao jogador uma percentagem do dinheiro perdido na aposta.

A isto acrescentam-se também programas de fidelidade. Alguns casinos online já utilizam este método para premiar os jogadores mais frequentes, porém, os casinos online mais recentes no mercado oferecem incentivos acrescidos face aos casinos já estabelecidos.

Experiência de Utilizador Melhorada

Se, por um lado, os casinos online inovaram imenso a experiência do utilizador face aos casinos convencionais, por outro, os casinos online mais antigos deixaram de inovar e de se adaptar às novas tecnologias. Portanto, se procura a melhor experiência de utilizador, não há dúvida: deve procurar um novo casino online em vez de um já com alguma idade.

Pode não se aperceber, mas o design e a linguagem visual dos sites estão em constante mudança. Embora estas alterações sejam quase impercetíveis de dia para dia num site atualizado, elas são notórias quando visitamos um site arcaico e com poucas atualizações.

Os casinos online já estabelecidos no mercado, muitas vezes, ignoram estas atualizações e continuam a utilizar a mesma linguagem visual de quando foram fundados. Se, na altura, a experiência de utilizador oferecida pelo seu design era moderna e impressionante, atualmente fica bastante aquém.

Se preza e valoriza a experiência de utilizador, então os novos casinos online oferecem uma experiência muito mais moderna e funcional.

Segurança Avançada e Fiabilidade

Existem pessoas que ainda duvidam da fiabilidade do jogo online. No entanto, os novos casinos online licenciados são extremamente seguros. Estes casinos utilizam tecnologia avançada de encriptação para proteger os dados dos jogadores e trabalham com alguns dos melhores provedores de pagamentos do mercado.

Os casinos online antigos por vezes usam protocolos de segurança desatualizados. Na maior parte dos casos, o seu navegador impede-o de aceder a sites com problemas de segurança, mas, por vezes, é impossível saber que o site não é seguro até ser tarde de mais.

Todos os novos casinos online utilizam métodos de segurança extremamente sofisticados e que salvaguardam os seus utilizadores. Se quiser evitar que os seus dados caiam nas mãos erradas e jogar em total segurança, prefira sempre os casinos online mais recentes e atualizados.

Interação Social e Comunidade

Outra das grandes vantagens é que os novos casinos online também dão aos jogadores muitas hipóteses de interação social com outros jogadores e até mesmo com os dealers. Em parte, isso deve-se às tecnologias de dealer ao vivo, mas também existem comunidades de jogadores de casino online que partilham truques e dicas.

Os novos casinos online oferecem muitas atualizações face aos casinos online convencionais. Num futuro próximo, espera-se que essas atualizações ainda sejam mais profundas, especialmente com o advento da realidade virtual.

Se pretende manter-se na vanguarda dos casinos online, então escolha jogar nos novos sites de casino.