Reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023

Entre os dias 13 e 17 de novembro, é possível solicitar a reaplicação do Enem 2023. Conforme previsto no edital, os estudantes que foram prejudicados por problemas logísticos ou infectados por doenças contagiosas podem requerer a realização das provas nos dias 12 e 13 de dezembro, através da Página do Participante. Essa opção também é válida para aqueles que não compareceram ao exame devido à distância superior a 30 quilômetros da residência informada na inscrição.

Problemas logísticos – Se o participante enfrentou dificuldades com a infraestrutura, como falhas no fornecimento de energia elétrica ou erros na aplicação das provas, ele pode solicitar a reaplicação.

Motivos de saúde – Caso o estudante tenha sentido sintomas de alguma das doenças contagiosas informadas no edital, como COVID-19, sarampo, rubéola, varicela, tuberculose, entre outras, ele também pode fazer o Enem em dezembro. No entanto, é necessário apresentar documentos comprobatórios para respaldar o pedido de reaplicação.

Critérios de avaliação – O Inep avaliará as solicitações individualmente, conferindo os documentos apresentados e analisando as intercorrências registradas.

Não cumprimento das regras – Aqueles que faltaram a qualquer uma das provas por motivos não previstos no edital não têm direito à reaplicação. Nesse caso, os estudantes serão considerados ausentes e suas notas servirão apenas como autoavaliação.

Importância do Enem – O Enem é um importante instrumento de avaliação do desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Há mais de 20 anos, esse exame se tornou a porta de entrada para a educação superior no Brasil, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servir como referência para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, as notas do Enem podem ser utilizadas nos processos seletivos de universidades portuguesas que possuam convênio com o Inep.