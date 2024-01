Rede particular fará prova para bolsa de 90% na mensalidade em MS

A Elite Rede de Ensino, maior rede de ensino básico do Brasil, está aceitando inscrições para o exame Bolsão 2024, proporcionando uma oportunidade única para alunos de Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. O exame está marcado para 27 de janeiro e os aprovados terão direito a bolsas que variam de 5% a 90% na instituição. A Elite Rede de Ensino é reconhecida pela excelência acadêmica na educação infantil até o ensino médio.



O exame será composto por uma prova com 25 questões de Português e Matemática, e serão matriculados nas aulas alunos dos anos finais do ensino fundamental ao ensino médio. Além disso, alunos do 3º ao 5º ano do ensino fundamental podem realizar uma prova diagnóstica com 16 questões de Português e Matemática para ingressar na instituição.



Para os jovens candidatos interessados em ingressar na educação infantil e nas 1ª e 2ª séries do ensino fundamental, não são necessárias provas quantitativas. Atividades recreativas, como jogos e brincadeiras, estão disponíveis para criar um ambiente propício à aprendizagem e para verificar conhecimentos e habilidades anteriores.



A Elite Rede de Ensino possui mais de 50 localidades em sete estados brasileiros e no Distrito Federal, com altos índices de aprovação civil e militar. O objetivo da instituição é oferecer aos alunos as ferramentas e o apoio de que necessitam para atingir todo o seu potencial, formando cidadãos independentes e completos, prontos para alcançar seus objetivos. Com um corpo docente acolhedor e excelentes métodos de ensino, cada aluno é incentivado a desenvolver habilidades essenciais dentro e fora da sala de aula.



Para se inscrever no Bolsão, acesse o site oficial (ensinoelite.com.br), ligue (0800 031 0306) ou visite pessoalmente a instituição.