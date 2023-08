Ricardo Ayache vai ao TCE-MS pedir análise nas contas da Cassems

O presidente da Caixa de Assistência dos Servidores (Cassems), Ricardo Ayache, e o conselheiro administrativo, Lauro Sérgio Davi foram nesta 3ª feira (15.ago.23), ao Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), solicitar uma análise das contas da Cassems ao órgão de controle.

“Viemos ao TCE para buscar, considerando a respeitabilidade do Tribunal, uma avaliação das nossas contas, da contabilidade da Cassems e processos internos, para que a gente tenha a oportunidade de oferecer ao servidor público, além das auditorias que já temos, auditorias externas, da avaliação da ANS, tenhamos também um parecer do TCE”, explicou Ayache.

Ele esteve numa reunião com o conselheiro-presidente do órgão, Jerson Domingos, o vice-presidente da Corte de Contas, conselheiro Flávio Kayatt, e os conselheiros Osmar Jeronymo e Marcio Monteiro.

Ao final da reunião, Jerson Domingos, disse que a Corte de Contas vai buscar mecanismos jurídicos que a credencie para atender a essa solicitação da Cassems. “Temos responsabilidade com o serviço que a Caixa de Assistência presta ao servidor público e fico muito satisfeito pelo doutor Ayache buscar o TCE, para poder dar essa resposta à sociedade e aos servidores”.

DETALHAMENTO FINANCEIRO

Recentemente, como mostramos aqui no MS Notícias, em reunião com os deputados estaduais, o presidente da Cassems, Ricardo Ayache apresentou todos os gastos e investimentos da Cassems durante e após a pandemia de Covid-19, os impactos que a crise sanitária causou no plano de saúde e as medidas adotadas para superar esse cenário.

A Cassems realiza anualmente assembleias de prestação de contas para beneficiários, além de disponibilizar os dados no Portal da Transparência e ser fiscalizada trimestralmente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).