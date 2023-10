Riedel destaca plano "Estado Carbono Neutro" até 2030

O governador Eduardo Riedel (PSDB) participou do 1º Fórum RCN de Sustentabilidade na 3ª feira (24.out.23), onde destacou o projeto "Estado Carbono Neutro" como um diferencial econômico e ambiental para Mato Grosso do Sul.

Durante discurso o governaor enfatizou a importância de ações que respeitem a agenda ESG (ambiental, social e governança) e promovam a produção sustentável e a neutralização do carbono. "O Estado Carbono Neutro até 2030 será um diferencial do Estado do ponto de vista econômico e vai ficar para as próximas gerações. Esta agenda não tem ponto de retorno”, afirmou o governador.

Governador compromete-se com a preservação do bioma pantaneiro. Foto: Saul Schramm

"Para isto temos programas como o PDAgro, Leitão Vida, Peixe Vida, Precoce MS, Carne Sustentável e Orgânica no Pantanal. Isto vale não apenas aos produtores, mas também às indústrias que se instalam aqui", acrescentou o Chefe do Executivo estadual.

O governador ainda mencionou que o Governo segue os pilares de uma gestão verde, inclusiva, próspera e digital, e promove uma série de ações para incentivar a produção sustentável e a neutralização do carbono.

Governador apresenta ações do Estado Carbono Neutro. Foto: Saul Schramm

O evento discutiu os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e contou com especialistas e profissionais que destacaram a política de carbono neutro do Brasil e a crescente preocupação das empresas e dos consumidores com práticas sustentáveis.

O governador também enfatizou a importância do monitoramento do desmatamento ilegal, controle e combate aos incêndios florestais e a transformação das atividades no Pantanal em renda para os produtores locais. "Para isto buscamos um Estado digital, compra de equipamentos e também conscientizar quem mora nestas regiões. Tem que se preparar para fazer frente a estes problemas. O Estado está fazendo sua parte", sustentou.

Riedel apontou como um desafio para a gestão equalizar produção com preservação no Pantanal."Estamos discutindo um Fundo de investimento específico sobre o bioma com o BNDES. Nosso foco é na preservação e no campo social em todo Estado, sem deixar ninguém para trás", garantiu.

EVENTO

Congresso aconteceu na 3ª feira (24.out) no auditório do Bioparque Pantanal. Foto: Saul Schramm

O evento contou com a presença de especialistas e profissionais que discutiram os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

Entre os temas em discussão estavam a origem do ESG, o papel do "Pacto Global", os impactos das práticas sustentáveis na cadeia produtiva dos empresários e a política de Estado Carbono Neutro do Brasil.

Durante o evento, o presidente do Pacto Global Brasil, Carlo Pereira, afirmou que a política de carbono neutro passa pelo Brasil, pois não há outro país no mundo com tanta energia renovável e um agro tão sustentável.

A jornalista Rosana Jatobá, uma das palestrantes, destacou a crescente preocupação das empresas e dos consumidores com práticas sustentáveis, pois há uma cobrança maior da sociedade por práticas responsáveis.