Rio Negro receberá R$ 1,10 milhão para recuperar Ginásio Poliesportivo

Rio Negro (MS) terá seu complexo de esportes totalmente reformado pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Foi assinado, na 2ª feira (3.jul.23), o convênio que garante a revitalização completa do Ginásio Poliesportivo José Cardoso Ferreira. O valor total é de R$ 1,10 milhão.

O repasse do Estado é de R$ 995 mil, proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte). A Prefeitura Municipal de Rio Negro entra com contrapartida de R$ 110 mil. Participaram da assinatura do convênio o governador Eduardo Riedel; o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, e o prefeito do município, Cleidimar Camardo, o “Buda do Lair”.

Inaugurado em 1985, o ginásio está desativado há três anos. “Nós temos um compromisso de fazer o que é prioridade para as pessoas e para os municípios. E a reforma do ginásio de Rio Negro é uma demanda que identificamos no Governo Presente, percorremos todos os municípios e vimos a necessidade de cada um”, destacou o governador Eduardo Riedel.

“Sem espaço, não há prática esportiva e isso impacta diretamente na qualidade de vida da população. Essa é mais uma obra das tantas que o Governo vem fazendo por Mato Grosso do Sul, buscando revitalizar e construir espaços adequados para fomentar o esporte e lazer”, enfatizou o diretor-presidente Herculano Borges.

O projeto inclui a revitalização da quadra para a prática esportiva, com manta de amortecimento; reforma das arquibancadas e vestiários; melhorias das instalações sanitária (banheiros), elétrica e hidráulica; adequação das instalações proporcionando segurança e acessibilidade, dentro das normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros; paisagismo externo e calçamento.

Fonte: Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).