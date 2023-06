Roberto tem mal de Parkinson e câncer e suas filhas pedem ajuda

Roberto (conhecido por Betão) vem enfrentando alguns problemas de saúde e agora mais do que nunca precisa de ajuda. Infelizmente, há um ano e meio, foi constatado a doença mal de Parkinson e agora recentemente, descobriu-se um câncer (múltiplos nódulos pulmonares).

Atualmente, encontra-se em cuidados paliativos do qual a família está tentando atuar para sobrevida com mais conforto e dignidade. As filhas de Roberto pedem ajuda para tratamento dos próximos 6 meses, até conseguirem o benefício solicitado na procuradoria e outros órgãos públicos.

Por um tempo exigirá o uso de cadeira de rodas, remédios, suplementos para alimentação através da sonda, fraldas, tratamento fisioterapia/fonoaudiólogo e entre outros.

Esse é um dos mais de 50 projetos, que a Donativa tem em sua plataforma de crowdfunding. A Donativa não possui fins lucrativos e não cobra taxas. Atualmente tem mais de 50 projetos ativos do Brasil inteiro, que beneficiam milhares de pessoas. Todos podem ajudar, a partir de R$ 10,00 já é possível fazer uma doação.

Essa iniciativa surgiu há 10 anos em Campo Grande (MS), com outra marca, e já beneficiou mais de 55 mil pessoas, concluindo quase 170 projetos sociais.

A plataforma é on-line, segura, potente e estruturada para abrigar projetos em diversas modalidades. São diversa causas apoiadas pela Donativa, tratamento de doenças raras, de câncer, de síndromes, além de incentivo ao esporte, cultura e de proteção ao meio ambiente.

Conheça a plataforma, e faça parte dessa família, que ajuda muitos com um pouquinho de cada um. Acesse AQUI e ajude.