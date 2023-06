Saiba quais são os números mais sorteados da Lotofácil

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do Brasil. Por contar com menos números no volante, sorteios que ocorrem todos os dias e probabilidades mais fáceis de serem atingidas, muitos apostadores preferem investir na Lotofácil.

Embora não seja conhecida pela entrega de prêmios em valores exorbitantes, justamente por não acumular por muito tempo, ainda sim a Lotofácil oferece a oportunidade de qualquer jogador com sorte se tornar o próximo grande milionário.

Para você ter uma ideia, o maior prêmio já entregue por essa loteria foi de R$ 159.137.704,35. Uma verdadeira bola milionária, não é mesmo? Para concorrer, descubra quais as probabilidades de ser contemplado e as melhores estratégias. Confira!

Sobre a Lotofácil

Jogar na Lotofácil é muito simples. Para isso, basta selecionar 15 dezenas em uma realidade com 25 alternativas disponíveis. Ganha quem conseguir acertar o resultado completo da loteria, com as 15 dezenas.

Além disso, ainda também são contemplados os jogadores que acertarem os 14, 13, 12 ou 11 números do sorteio, garantindo prêmios secundários. Assim, ainda que você não acerte todas as dezenas da faixa mais alta de premiação, ainda poderá ser contemplado nas faixas secundárias.

Os sorteios da Lotofácil ocorrem todas as semanas de segunda a sábado, às 20h, conforme o horário de Brasília. Os apostadores têm até as 16h do mesmo dia para participar do concurso vigente.

Os números mais sorteados da Lotofácil

Conhecer as dezenas que mais saem nas loterias é uma das principais técnicas dos apostadores mais experientes. É possível interpretar essas informações de diferentes formas, para alguns apostadores, como os números mais sortudos e, portanto, mais indicados nas apostas.

A verdade é que esse dado não altera as probabilidades matemáticas de ganhar, mas podem dar um sentido na hora de montar os jogos. No Mega Loterias, especialistas avaliaram os resultados dos sorteios da Lotofácil e as dezenas mais apostadas são: 20,10, 11, 25, 24, 13, 14, 5, 3, 4, 12, 19, 22, 9 e 18.

Os números menos sorteados da Lotofácil

Outra informação interessante a ser considerada na hora de montar os jogos são as dezenas mais atrasadas. Elas se referem a números que já podem ter sido sorteados na loteria, mas que há muito tempo não saem nos sorteios.

Para algumas pessoas, estes são os algoritmos perfeitos para apostar, justamente por contarem com maior tempo sem serem sorteados. Já para outras pessoas, esses são números azarados, aqueles que devem ser evitados.

As estatísticas apontam que as dezenas que estão a mais tempo sem sair em um sorteio da Lotofácil são: 42, 40, 01, 55, 02, 20, 56, 30, 54 e 23. Ou seja, evitar esses algoritmos, jogar ou montar combinações mistas são técnicas interessantes para montar as fezinhas.

Como apostar na Lotofácil

Apostar na Lotofácil nunca foi tão simples. Basta acessar o volante virtual do Mega loterias, que te permite jogar individualmente e apostar sem nem sequer sair de casa.

Para isso, acesse o site do Mega Loterias, escolha a loteria que deseja apostar no menu lateral esquerdo e clique em “Monte seu jogo”. Em seguida, selecione as dezenas que quer apostar ou clique no botão com imagem de caixa de presente.

Esse recurso se chama “surpresinha” e seleciona dezenas aleatórias pelo sistema.

Como ganhar na Lotofácil

Para ganhar na Lotofácil é preciso mais do que apenas intuição, com a estratégia correta e uma pitada de sorte, pode ser que você se torne o próximo contemplado.

Vale a pena apostar em algumas estratégias:

Desdobramentos: apostar em mais números para aumentar as chances de acerto;

Fechamentos: eliminar as combinações repetidas dos jogos;

Ficar atento às estatísticas: ver quais as dezenas mais e menos sorteadas da loteria;

Participar de bolões: comprar quais e quantas cotas quiser, participando de multi premiações;

Jogar online com o Mega Loterias: usando ferramentas inteligentes para otimizar suas chances de ganhar.

Seguindo essas dicas, o prêmio fica bem mais provável, portanto, vale a pena investir.

Como funciona o desdobramento na Lotofácil

Os desdobramentos são uma das técnicas mais eficazes para aumentar as chances de ser premiado em um jogo lotérico. Diversas pessoas apostam nessa estratégia para aumentar as probabilidades de contemplação.

Para isso, é necessário investir um pouco mais e escolher mais números do que o mínimo possível em um jogo. Na Lotofácil, 15 números é o mínimo de dezenas, mas você pode selecionar até 20 algoritmos no mesmo volante (cartela).

Quanto mais números você apostar, maiores as chances de ganhar. Isso porque acontecem os desdobramentos, aumentando as possibilidades de combinações numéricas dentro do jogo.

Últimos resultados

Ficar atento aos resultados dos concursos anteriores pode ser uma ótima estratégia para verificar padrões, casas decimais mais apostadas, montar estratégias e muito mais.

O último concurso da Lotofácil aconteceu dia 03/06 às 20h no Espaço da Sorte em São Paulo. O resultado do sorteio que acumulou para o próximo concurso foi: 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18 e 25.

No Mega Loterias você confere todos os resultados das Loterias Caixa, bem como os valores atualizados para premiação e demais informações sobre o universo dos jogos lotéricos.

Sobre o Mega Loterias

O Mega Loterias é um site com quase duas décadas de atuação no mercado de jogos lotéricos. Referência no assunto, oferece a oportunidade de apostar online, sem nem sequer sair de casa e concorrer a prêmios imperdíveis.

Além de jogar online, você ainda pode contar com conteúdos exclusivos para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das loterias, bem como conferir todos os dados estatísticos, dicas de jogo, estratégias inteligentes e muito mais.

Está esperando o quê? Aposte online agora mesmo com o Mega Loterias e concorra a mais de R$12 milhões com a Lotofácil hoje. Aproveite!