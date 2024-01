Santa Casa receberá R$ 600 mil até junho e mais R$ 1,3 milhão até o fim de 2024

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) atua como presidente da Comissão de Saúde e se reuniu recentemente com a Dra. Rosana Leite, secretária de Saúde em exercício, para discutir o pagamento das emendas impositivas de 2023 destinadas à Santa Casa. O principal objetivo do encontro foi garantir que o recurso seja liberado o mais rápido possível para o hospital, que atende a maioria dos pacientes da Capital e de todo o Mato Grosso do Sul.

Na Sessão Extraordinária, os vereadores votaram a favor de estender o prazo de pagamento das emendas impositivas do ano anterior até junho de 2024. No entanto, o Dr. Victor Rocha destacou a necessidade de liberar o recurso o quanto antes para a Santa Casa. O parlamentar ressaltou que os R$ 600 mil destinados ao hospital são a soma da emenda impositiva própria com as emendas dos vereadores Edu Miranda e Ayrton Araújo.

O Dr. Victor Rocha também enfatizou o esforço conjunto dos vereadores para garantir que a Santa Casa receba mais de R$ 1,3 milhão em emendas impositivas. Ele destacou que a união dos vereadores é fundamental para garantir o repasse desses valores para o hospital, que é essencial para promover a saúde pública na Capital.

Desde o início de seu mandato, o Dr. Victor Rocha tem se dedicado a melhorar os serviços de saúde pública oferecidos na Capital. Em novembro de 2021, o Projeto da Casa Rosa foi inaugurado, oferecendo atendimento mastológico, ginecológico e pediátrico. O vereador destacou que a inauguração dos serviços será anunciada posteriormente, depois das reformas e adequações necessárias nas instalações da Casa Rosa.

Além do Dr. Victor Rocha, também estiveram presentes na reunião o Dr. Djalmir (Casa Rosa), Dr. Danilo e Ana Paula (ambos da Sesau).