SES capacita profissionais das salas de vacinação para a população indígena de MS

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da coordenadoria de Imunização, e em parceria com as coordenadorias de imunização do DSEI-MS (Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul) e Sesau (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) realizam curso de qualificação em sala de vacina com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde atuantes na vacinação para a população indígena de Mato Grosso do Sul. A capacitação teve início nesta segunda-feira (27) e segue até sexta-feira (1º), na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger, lembra que o estado possui a segunda maior população indígena do país e, para tanto, a SES tem um grande trabalho a ser desenvolvido.

"Nós iniciamos hoje junto ao DSEI-MS um curso em sala de vacina que visa qualificar o profissional de saúde atuante na vacinação para a população indígena. Esses profissionais serão qualificados e retornarão ao seu município com uma expertise, com aprendizado, com uma carga maior de conhecimento".

Conforme a enfermeira do DSEI-MS e responsável pela pasta da imunização indígena no estado, Fernanda Molina, o curso tem o papel de padronizar os procedimentos executados pela equipe de enfermagem. "Nosso curso tem como público-alvo 40 profissionais, sendo eles técnicos de enfermagem e enfermeiros que atuam nos 14 polos do estado".

O curso de sala de vacina faz parte do projeto MS Vacina Mais, idealizado pela SES, e que nesta oportunidade estabeleceu parceria com o DSEI-MS órgão responsável por levar atenção primária aos povos indígenas aqui do estado.

Para o gerente de Imunização da SES, Frederico Jorge Pontes de Moraes, a expectativa é boa e estes profissionais retornarão aos seus territórios para colocar em prática os conhecimentos adquiridos.

"Ao longo da semana os profissionais receberão conhecimentos técnicos em relação à imunização, que abrange as boas práticas de imunização, calendário vacinal básico, cuidados com a Rede de Frio, entre outros temas relacionados".

A programação segue até sexta-feira (1º), confira:

Segunda-feira 27/11

MANHÃ

· 08:00 Abertura (Coordenador Distrital DSEI-MS e Coordenadoria Estadual de Imunização)

· 08:30 Pré-teste

· 09:00 - 09:30 Intervalo

· 09:30 11:30 Coberturas Vacinais DSEI-MS

TARDE

· 13:00 15:00 SUS, História da vacina e Bases Imunológicas

· 15:00 15:30 Intervalo

· 15:30 17:00 - Biossegurança

Terça-feira 28/11 Teórico

MANHÃ

· 08:00 Calendário Vacinal da Criança no SUS - Elisângela

(Vacina BCG/ Vacina Hepatite B/ Vacina Oral Rotavírus Humano/ Vacina Inativada Poliomielite VIP/ Vacina Oral Poliomielite Vopb/ Vacina Pentavalente)

· 09:00 - 09:30 Intervalo

· 09:30 11:30 Calendário Vacinal da Criança no SUS - Frederico

(Vacina Pneumocócica 10 Valente/ Vacina Meningocócica C/ Conjugada Vacina Febre Amarela/ Vacina Hepatite A)

TARDE

· 13:00 15:00 Calendário Vacinal da Criança no SUS - Elisângela

(Vacina Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) /Vacina Tetra Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela) / Vacina Varicela/ Vacina Tríplice Bacteriana DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche) / Vacina Dupla Bacteriana dT (Difteria e Tétano)

· 15:00 15:30 Intervalo

· 15:30 17:00 - Calendário Vacinal da Criança no SUS - Frederico

(Vacina Meningocócica ACWY Conjugada/ Vacina Papiloma Vírus Humano HPV/ Vacina Tríplice Bacteriana Acelular dTpa (Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular) / Vacina Influenza/ Vacina Pneumocócica 23 Polissacarídica)

Quarta-feira 29/11 Prático

MANHÃ

· 08:00 Calendário Vacinal da Calendário Vacinal da Criança no SUS - Dinâmica do Quadro Arlete e Sirlei

· 09:00 - 09:30 Intervalo

· 09:30 11:30 Estudo de caso (Verificação da Situação Vacinal) Arlete e Sirlei

TARDE (TEÓRICO)

· 13:00 15:00 Calendário Vacinal Adolescente, adulto, gestante e idoso Frederico

· 15:00 15:30 Intervalo

· 15:30 17:00 Calendário Vacinal contra Covid-19 Arlete e Sirlei

Quinta-feira 30/1 Teórico

MANHÃ

· 08:00 Cuidados aplicáveis à rede de frio (Conceitos em Rede de Frio/ Câmaras Refrigeradas/ Cuidados com o refrigerador doméstico/ Cuidados com a bobina de gelo reutilizável/ Organização das Caixas Térmicas de Uso Diário/ Controle e monitoramento da temperatura/ Situações de emergência/ Gerenciamento dos Resíduos Serviços de Saúde) - Frederico

· 09:00 - 09:30 Intervalo

· 09:30 11:30 - Boas Práticas em Sala de Vacina - Elisângela

· Procedimentos em sala de vacinação (Momento da triagem/ Preparo e administração dos imunobiológicos/ Processos do cuidado na administração da vacina, segundo a via de administração/ Cuidados na vacinação/ Registro de vacinação/ Acompanhamento pós-vacinação/ (Ao final do trabalho diário de vacinação/ Ao final do trabalho mensal de vacinação/ Cálculo de cobertura vacinal e indicadores de vacinação)

TARDE

· 13:00 15:00 Responsabilidades do Enfermeiro da sala de vacinação/ Funções da equipe que trabalha na sala de vacinação/ Cuidados com a sala de vacinação/ O início do trabalho rotineiro na sala de vacinação) - Elisângela

· 15:00 15:30 Intervalo

· 15:30 17:00 Aula Prática de manipulação e aspiração de Imunobiológicos e montagem da caixa de vacina Dinâmica do acolhimento do usuário e rotina de administração de vacinação/ Excursão de Temperatura Arlete e Sirlei

Sexta-feira 1/12

MANHÃ

· 08:00 ESAVI e Erros de Imunização, CRIE Frederico e Elisângela

· 09:00 - 09:30 Intervalo

· 09:30 11:30 Sistemas de Informação (SIASI e Novo SI-PNI) Sirlei e Arlete

TARDE

· 13:00 15:00 Pós-Teste

· 15:00 15:30 Intervalo

· 15:30 17:00 Encerramento

MS Vacina Mais

Instituído em caráter provisório o Projeto 'MS Vacina Mais' estabelece os critérios e o fluxo para o repasse de incentivo financeiro estadual de custeio para o fortalecimento das ações de vacinação dos municípios em Mato Grosso do Sul.

A Resolução nº 112/2023/SES/MS, publicada no Diário Oficial no dia 7 de novembro, instituiu a Campanha de vacinação em Escolares, Gestantes e População de Difícil Acesso como fomento ao Pacto Nacional pela Consciência Vacinal e tem o intuito de fortalecer e expandir as ações de imunização, possibilitando a realização de estratégias que contribuam para a melhoria das coberturas vacinais, seja de vacinas ofertadas na rotina, assim como para campanhas de vacinação, estas para todas as fases da vida multivacinação.

As atividades de vacinação envolvendo população indígena serão articuladas e executadas em conjunto com os Polos Bases de referência do município quando se tratar de população vivendo em terras indígenas.

Kamilla Ratier, SES

Foto: Divulgação SES

Fonte: Governo MS