Sexta-feira tem previsão de tempo firme, com sol e baixa umidade do ar em Mato Grosso do Sul

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica tempo firme, com sol e poucas nuvens nesta sexta-feira (7). Ainda, devido a presença do ar seco, são esperadas altas amplitudes térmicas, podendo atingir até 20°C de variação no mesmo dia.

Além disso, as temperaturas mínimas seguem amenas ao amanhecer, com valores entre 15°C e 18°C, já as máximas ficam elevadas e podem atingir valores entre 30°C e 36°C. São esperados baixos valores de umidade do ar, entre 15-45%, com destaque para as regiões Sudoeste, Pantaneira e Norte do estado.

Em Campo Grande, o dia inicia com 19ºC e chega aos 30°C. Em Dourados, a mínima é de 16°C e a máxima de 31ºC. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi amanhecem com 16ºC e atingem, no período da tarde, 29ºC e 31ºC, respectivamente.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam máximas semelhantes de 30°C, com mínimas respectivas de 16ºC e 17ºC. Em Coxim, na região Norte, os valores variam entre 16ºC e 33°C.

Corumbá, no Pantanal, marca 22°C inicialmente e chega aos 34ºC; em Aquidauana, na mesma região, a mínima é de 19ºC e a máxima de 34ºC. No Sudoeste do Estado, as temperaturas em Porto Murtinho registram variação entre 19ºC e 36ºC.