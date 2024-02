Sexta-feira tem tempo firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado

A previsão do tempo para esta sexta-feira (2) indica tempo firme, com sol e variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), existe a possibilidade de pancadas de chuvas em algumas áreas do Estado.

"Não se descartam pancadas de chuvas isoladas com destaque para as regiões norte, pantaneira, sudoeste e Bolsão. Essas instabilidades ocorrem devido a disponibilidade de calor e convergência de umidade".

Em Campo Grande, a mínima prevista é de 23°C, enquanto a máxima pode chegar aos 34°C. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã apresenta valores semelhantes à capital. Anaurilândia e Iguatemi marcam 23°C inicialmente, atingindo 36°C nos horários mais quentes.

Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 21°C e tem 34°C pela tarde; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 23°C e máxima de 35°C. No Norte do estado, Coxim e Camapuã têm máximas de 34°C, com mínimas de 22°C e 23°C, respectivamente.

Na região pantaneira, Corumbá tem mínima de 26°C e chega aos 35°C, já Aquidauana apresenta variação entre 25°C e 37°C. Em Porto Murtinho, no Sudoeste, os termômetros marcam 26°C inicialmente e atingem 38°C.

Heloisa Duim, Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Bruno Rezende

Fonte: Governo MS