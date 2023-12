Show de Alexandre Pires é cancelado após passageiro cair no mar durante cruzeiro

O cantor Alexandre Pires cancelou o show que faria em um cruzeiro na madrugada deste sábado (30.dez.23) devido a um acidente que resultou na queda de um passageiro em alta mar.

"Meus sentimentos aos familiares e amigos da pessoa que caiu no mar, da varanda de sua cabine, durante o cruzeiro, por volta das 0h de hoje (30.dez). Peço a Deus que conforte o coração de todos neste momento", postou o artista nas redes sociais.

"Em respeito à vítima e aos trabalhos de resgate, conversamos com a organização e chegamos ao consenso da não realização do show, que estava previsto para ter início à 0h", completou o artista, que ainda não havia subido no palco quando a fatalidade aconteceu.

"Nossa missão é levar alegria e promover a cultura por meio da música, o que não seria possível em razão do ocorrido. Peço desculpas aos fãs pelo cancelamento e a compreensão de todos com a decisão tomada por nós", finalizou.