Show de Gabriel Sater, 5ª Eteca, brinquedos e atrações gratuitas na Capital

Mato Grosso do Sul celebra seu aniversário de 46 anos e Dia da Padroeira do Brasil nesta 4ª feira (11.out.23). Além disso, inicia hoje a programação do Dia das Crianças (celebrado em 12 de outubro). Diante disso, em Campo Grande (Capital), há programações especiais gratuitas.

Dentre as atrações para está 4ª feira, há:

Festa do aniversário de Mato Grosso do Sul com o cantor Gabriel Sater. Será no Parque das Nações Indígenas, a partir das 15h.

Os shows começam com Batucando Histórias e seguem com Maestro Martinelli; Violas Pantaneiras com Paulo Simões e João Ormond; e à noite termina com Gabriel Sater. O evento é uma realização do Governo de MS por meio da Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania e Fundação de Cultura.

Também acontece hoje:

O 5º ETECA (Encontro de Teatro entre Crianças), que oferce circo, teatro e dança, contações de histórias infantis, rodas de conversas, feira de artesanato e shows musicais. A ações gratuitas acontecem na sede do Grupo Casa e no teatro Glauce Rocha.

Na sede do Grupo Casa:

Às 9h, acontece a contação de história infantil "Será que Meu Pé Sabe", sobre adoção consciente;

Às 10h, acontece uma Oficina de Desenho com o artista campo-grandense Rafael Mareco e a montagem de um Mural Criativo;

Às 16h, haverá apresentação do espetáculo "A Borboleta Mais Velha do Mundo", dos palhaços Cirola e Mixirica.

O Grupo Casa fica na Rua Visconde de Taunay, 306 - Bairro Amambaí.

No Teatro Glauce Rocha:

Às 19h, terá apresentações do Grupo Casinha e do grupo Maria Cutia de Minas Gerais.

O Teatro Glauce Rocha fica no Campus da Universidade Federal (UFMS).

Outra atração gratuita oferecida hoje, é:

Um evento cultural na Cidade do Natal, com programação especial em homenagem ao Dia das Crianças, com brinquedos infláveis, oficinas e apresentações. Já falamos sobre isso aqui no MS Notícias.

O 5º ETECA CONTINUA

Dos eventosn culturais acima, haverá continuidade no 5º ETECA. Veja a programação e atrações dos próximos dias:

DIA 12/10/23

SEDE DO GRUPO CASA (Rua Visconde de Taunay, 306)

09h – Lilica, a galinha árvore (de Carmem Lucia) – contação de histórias com o Grupo Casa (MS)

10h – Oficina de Brincadeiras Africanas com Amarilis Irani (SP)

17h – A ursinha Pelúcia – contação de história com o Grupo Casa (MS)

18h – A Fabulosa História do Guri-Árvore – Teatro com a Cia Fulano di Tal (MS)

19h – Grupo Casinha com Cecília Correa e Talita Farias

19h – Emaranhada – Teatro com Amarilis Irani (SP)

DIA 13/10/2023

SEDE DO GRUPO CASA (Rua Visconde de Taunay, 306)

09h – Fala Bicho – Contação de histórias com a Cia Habilidoces (MS);

10h – Oficina de Contação de Histórias com a Cia Habilidoces (MS);

18h – Mixicirquinho – Circo com a Palhaça Mixirica (MS);

19h – Grupo Casinha com Elise Geovanna Romani, Dalton Lemos, Olívia Brasil, Otto Brasil e Vitor Luiz Maia;

19h – Encanto Encantado – Circo com a Palhaça Rubra e Carol Bahíense (SP).

DIA 14/10/2023

SEDE DO GRUPO CASA (Rua Visconde de Taunay, 306)

09h – Dona Joaninha e o Eclipse Solar – Contação de histórias com o Grupo Casa (MS);

10h – Água do Rio que corre pro mar – vivência musical para bebês com a Cia D¹água na Peneira (MS);

18h – Grupo Casinha com Ana B., Maria Clarice e João de Barro;

18h – Kzuu – Dança com a Cia Dançaurbana (MS);

20h – As Preciosas – Teatro com o Grupo Casa (MS).

DIA 15/10/2023

SEDE DO GRUPO CASA (Rua Visconde de Taunay, 306)

09h – Requebra Torto – Circo Cia Apoema (MS);

10h – Roda de conversa “Arte para crianças: Como escrever uma nova história?” com Jaceguara; Dantas, Tânia Souza e Bianca Resende. Mediação Ligia Prieto.

TEATRO GLAUCE ROCHA