Sindjor-MS lança novo Censo de Jornalistas em Mato Grosso do Sul

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS) iniciou um novo levantamento sobre a realidade da categoria no estado.

A iniciativa busca atualizar os dados sobre o perfil, as condições de trabalho e os desafios enfrentados por jornalistas sul-mato-grossenses.

A última edição do censo foi realizada em 2019.

Desta vez, o levantamento inclui blocos inéditos voltados a raça e gênero.

A inclusão é fruto de parcerias com o curso de Jornalismo da UFMS e com a Comissão Vanessa Ricarte.

O TCC “A presença (in)visível de mulheres negras no jornalismo” também compõe o escopo da pesquisa.

A comissão homenageia a jornalista Vanessa Ricarte, vítima de feminicídio em fevereiro de 2025.

As novas seções ampliam a análise sobre desigualdades estruturais, como racismo e violência de gênero no campo jornalístico.

Segundo o Sindjor-MS, a participação da categoria é essencial para embasar políticas de valorização profissional.

O formulário é confidencial e pode ser respondido em poucos minutos.

O censo estará disponível até o dia 30 de setembro de 2025.

O link para participação é: https://link.ufms.br/KEv55