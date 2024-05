Startup de Saúde Digital representa o Brasil na OMS

A SAS Smart, uma empresa brasileira de saúde digital, conquistou um lugar de destaque no palco global ao ser selecionada para o prestigiado evento da Health Innovation Exchange durante a 77ª Assembleia Mundial da Saúde (WHA77).

A iniciativa, que reconhece contribuições excepcionais para a inovação em saúde global, destacou a SAS Smart por sua solução inovadora, CompenSAS, que visa medir e compensar as emissões de carbono associadas às viagens de pacientes utilizando a telemedicina.

A Health Innovation Exchange (HIEx), em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), busca honrar organizações e indivíduos que impulsionam a inovação e a equidade na saúde.

Segundo as organizações, a escolha da SAS Smart foi motivada pela sua abordagem pioneira com o CompenSAS, uma ferramenta que calcula os quilômetros economizados em viagens de pacientes devido à telemedicina e os converte em créditos de carbono.

A SAS Smart propagandeia que tem como missão ampliar o acesso à saúde por meio de tecnologias disruptivas. Nessa direção, a CompenSAS, não só aborda desafios de acesso à saúde em países extensos como o Brasil, mas também confronta a questão da poluição associada aos deslocamentos para consultas médicas. Ao medir e compensar essas emissões, a solução não apenas melhora o acesso à saúde, mas também promove a sustentabilidade ambiental.

Na OMS os cofundadores da SAS Smart, Sabine Zink Bolonhini e Adriana Mallet Toueg, terão a chance de apresentar o CompenSAS para mais de 150 ministros da saúde e investidores do setor. “A participação da SAS Smart na WHA77 representa não apenas um reconhecimento de sua inovação, mas também uma oportunidade de compartilhar sua visão com líderes de saúde de todo o mundo”, dizem os empresários em um comunicado à imprensa.

Após o sucesso na WHA77, a SAS Smart planeja expandir globalmente o alcance do CompenSAS, buscando parcerias com organizações internacionais de saúde e outras partes interessadas. “Esta iniciativa reflete o compromisso contínuo da empresa em impulsionar mudanças positivas nos setores de saúde e ambiental, ao mesmo tempo em que coloca o Brasil no centro da inovação em saúde digital”, finalizam.