Tatiana Guimarães lança em Campo Grande sua segunda obra 

Em sua segunda obra literária, a renomada médica, escritora e palestrante Tatiana Guimarães procura alinhar um cenário de respostas, com e sem perguntas. Não é para si mesma perguntar ou responder. É para cada pessoa que faz a leitura das próprias realidades, sem supervalorizar as virtudes, nem minimizar as contradições. Dá-se a este fenômeno de coragem um nome simbolizador: autoconhecimento.

Ao contrário do que alguém possa interpretar, “Linhas do Tempo/ Experiências Propulsoras para a Superação” não é um título que se faz presunção catedrática ou monólogo de travesseiro. A escritora juntou pedaços de histórias humanas, respeitando-as como experiências e, acima disso, reconhecendo suas legitimidades.

Foto: Divulgação

SUPERAÇÃO

“Não quero ensinar como lutar, nem como correr. Quero, em suma, provocar em outras pessoas o que já foi provocado em mim, porém com a convicção de que cada um tem sua individualidade, sua energia, seu dom e é capaz de fazer suas próprias descobertas”, resume Tatiana. Ela acredita que a superação resulta da combinação entre o instinto e a inteligência. “Por isto, é de cada ser, na totalidade, o arbítrio da escolha. E quanto mais ou melhor ele se conhece, é maior a chance de acertar”, define.

Se for questionada sobre a motivação desta obra, Tatiana cita o que escreveu na dedicatória de abertura: “Dedico Linhas do Tempo àquela que permanece a fonte inspiradora do cotidiano, fiel nos dias e nas noites, entre o bom e o mau tempo e dona dessas linhas: a esperança”.

O lançamento do livro será na próxima terça-feira, 16, a partir das 19 horas, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL). Com 150 páginas, a obra tem a chancela da Editora TotalBooks. Seu editor, Paulo Fritz, assim a define: “Os temas abordados nos fazem refletir sobre a condição humana e questionar nosso modelo de sociedade. O texto procura ligar habilidades físicas e espirituais”.

Foto: Reprodução/ Instagram

QUEM É

Pós-graduada em Endocrinologia, com módulo na Harvard Medical School, pós-graduada em terapêuticas da obesidade e Doutoranda em Saúde Pública com mais de 20 anos de experiência na Medicina, Tatiana Guimarães herdou o dom literário de seu avô, o escritor Francisco Sales Guimarães, que publicou nove obras autorais sobre a Educação no Brasil.

O primeiro livro de Tatiana, “Quase Poesia”, teve a primeira edição esgotada e está em fase de reedição. Como palestrante ou em seu canal no YouTube, aborda experiências e temáticas atuais, sobretudo nas áreas da Educação Integral, Política como Arte e Ciência, Direitos Humanos, Saúde e Integridade, Violência, Bullying, Fake News e auto-ajuda.

SERVIÇO

Lançamento/Livro: “Linhas do Tempo/ Experiências Propulsoras para a Superação”

Autora: Tatiana Guimarães

Data: 16/07/2024

Horário: 19 horas

Local: Academia Sul-Mato-Grossense de Letras

Endereço: Rua 14 de Julho, 4.653