TCE-MS doa 5,5 mil fraldas descartáveis ao Presidio feminino de Campo Grande

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) realizou uma ação solidária ao Estabelecimento Penal Feminino Irmã Zorzi, em Campo Grande (MS). Os servidores do TCE-MS doaram 5.598 fraldas descartáveis infantis pelo "Programa TCE na Medida", que incentiva hábitos de vida mais saudáveis.

A gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade do TCE-MS, Tatiana Bazan, destacou a importância da ação social e a participação dos servidores. "Essa ação social vai favorecer tanto os nossos servidores que estão participando do programa, quanto essas mulheres que estão recebendo as doações. Muitas vezes esquecemos que esse item faz parte do crescimento de uma criança e nós, do Tribunal de Contas, visamos a importância do acolhimento desde a primeira infância", enfatizou Bazan.

Para a psicóloga Liléia Souza Leite, a iniciativa do TCE-MS demonstra o cuidado com o ser humano, principalmente com as crianças que estão no estabelecimento penal. “Esse olhar de fora é extremamente importante para higiene e o desenvolvimento dos bebês e para o próprio acolhimento das internas que estão privadas de liberdade, mas estão gerando vidas. Esse ato de amor, cuidado e generosidade aquece nossos corações”, ressaltou a psicóloga.

O estabelecimento penal tem capacidade para receber até 15 bebês e está recebendo doações pelos números de telefones (67) 3901-1308 ou 3901-1335.