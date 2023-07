Tecnologia: Pesquisa Game Brasil 2023 aponta a plataforma favorita dos jogadores

A Pesquisa Game Brasil (PGB) se consolidou na indústria nacional como uma das fontes de dados e informações que analisam, anualmente, o amplo mercado de jogos eletrônicos do país. Em 2023, não foi diferente e, em sua 10ª edição, a PGB apresentou cenários interessantes do perfil de consumo de games.

Sendo assim, uma das estatísticas que mais chamaram a atenção foi a força que a plataforma mobile atingiu na cena gamer brasileira contemporânea. Segundo a PGB 2023, mais da metade dos usuários preferem jogar em dispositivos móveis, como smartphones e tablets.

A seguir, veja em números, qual foi o resultado da pesquisa de preferência de plataforma gamer no Brasil:

Dispositivos móveis: 51,7%

Consoles: 20,5%

PC: 19,4%

Outros: 8,4%

Logo, vale ressaltar que alguns fatores primordiais ajudam a explicar essa ascensão. A começar pela praticidade dos dispositivos móveis, que podem ser transportados com facilidade para qualquer lugar e, ao contrário dos consoles e do PC, não exigem toda a estrutura de um setup gamer para obter o nível máximo de experiência junto à plataforma escolhida.

Além disso, é importante destacar que o Brasil é o país latino-americano que possui mais pessoas com celulares em uso. De acordo com dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), em parceria com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa), 155,2 milhões de brasileiros utilizam o smartphone no dia a dia — o que corresponde a pouco mais de 80% da população nacional.

Dinâmicos e de fácil jogabilidade: jogos populares que ajudam a explicar a febre dos games mobile no Brasil

Na comparação com títulos para consoles de última geração e PCs, os títulos mobile tendem a ser mais simples e menos complexos para os usuários de primeira viagem. Ou seja, a plataforma se encaixa no perfil daquelas pessoas que só querem se divertir com um entretenimento fácil e que, ao mesmo tempo, renda boas doses de interatividade. Talvez, isso explique o fenômeno de jogos que fazem grande sucesso no mercado nacional atualmente: Aviator, também conhecido como o jogo do aviãozinho, o eletrizante Free Fire, que já teve até campeonato com equipes formadas por indígenas do Mato Grosso Sul, e o emocionante Rocket League Sideswipe.

A começar pelo Aviator, título de cassino online que conquistou muitos jogadores brasileiros através de seu inovador formato crash (colisão, em português). Essa modalidade não só trouxe novos ares para o mercado de iGaming, como também entregou às pessoas um novo tipo de entretenimento rápido, com uma simples e divertida mecânica de jogabilidade que combina justamente com a preferência de muitos usuários da plataforma mobile.

O Rocket League Sideswipe, por sua vez, é a versão mobile do icônico Rocket League e traz uma divertida combinação de diferentes esportes e carros de batalha com jogabilidade de ritmo acelerado. Muito fácil de aprender a jogar, os usuários podem disputar partidas online em 1x1, 2x2 ou 3x3.

Somente na Google Play Store brasileira, loja de downloads para dispositivos mobile Android, Rocket League Sideswipe já ultrapassou a marca dos 10 milhões de downloads, com mais de 400 mil avaliações registradas

Já o Free Fire nasceu para o mobile. O jogo foi desenvolvido desde o primeiro momento para smartphones e não conta com versões para PC ou consoles. O sucesso do game é notório, só na Google Play Store o título já contabiliza mais de 1 bilhão de downloads em todo o mundo. Sua popularidade se dá também pelas parcerias com personalidades, como a cantora Anitta, que até lançou uma música dedicada ao game.

Uma nova tendência no mercado mobile? Jogos em nuvem ganham cada vez mais espaço no Brasil

Desde meados da década passada, muito se fala sobre os jogos em nuvem. Mas será que chegou a vez de ganharem um lugar de destaque na preferência dos jogadores brasileiros?

Para quem não está por dentro do assunto, os títulos na nuvem funcionam da seguinte forma: ao invés de você baixar o jogo no seu aparelho, você se conecta a um serviço centralizado que funciona por meio de servidores remotos em data centers de todo o mundo — é como se fosse a Netflix dos games.

Posto isso, esses jogos exigem conexões de internet muito rápidas e estáveis para funcionarem no máximo nível de potencial, algo que as redes 4G muitas vezes não são capazes de suprir tal demanda. A solução para alavancar de vez o segmento está no maior alcance das pessoas às redes 5G, pois sua tecnologia conta com latência próxima de zero nas conexões; o que é perfeito para acabar com eventuais travamentos nas conexões online de games em nuvem nos dispositivos móveis.

Atualmente, um dos principais serviços disponíveis para este segmento é o Xbox Game Pass Ultimate, da Microsoft. Os assinantes do serviço têm acesso para jogar todos os títulos do app Xbox Cloud Gaming, seja no smartphone ou na plataforma que preferir. Portanto, com um catálogo de atrações cada vez mais recheado de grandes lançamentos da indústria, os jogos em nuvem têm excelente potencial para alcançar um número elevado de usuários de plataforma mobile nos próximos anos. Sendo que, não nos esqueçamos: a democratização do 5G terá um papel fundamental nesse processo.