Tem como estudar para concurso pelo celular? Veja dicas práticas!

Os smartphones estão cada vez mais presentes em diversas atividades cotidianas. E para o estudo, não seria diferente. Por isso, estudar para concurso pelo celular se torna uma realidade muito mais possível e facilitadora.

Seja por motivos financeiros ou por uma rotina corrida, um bom modelo de smartphone pode substituir atividades que seriam exclusivamente feitas pelo computador. Esse seria o caso das pessoas que estudam para concurso.

Assim, você pode dar seguimento aos estudos ainda que seja através de um dispositivo móvel. Ou seja, com as dicas e ferramentas certas, você pode estudar tranquilamente pelo celular.

Mas como estudar para concurso pelo celular? Nós te mostramos na prática!

É possível estudar para concurso pelo celular?

Por mais que possa parecer impossível para quem vê de fora, é sim possível estudar para concurso pelo celular!

Sabemos que de início pode parecer muito mais vantajoso estudar um dispositivo com tela maior e que ofereça uma performance maior.

Todos esses benefícios são verdadeiros. Mas para algumas pessoas pode ser difícil se deslocar com o notebook para estudar, ou que também não tenham um computador para uso próprio.

Assim, a alternativa de estudar para concurso pelo celular se torna muito atrativa e quase a única opção de alguns no começo.

Já existem muitas plataformas de estudos com aplicativos próprios ou com otimização do site que podem ser facilmente acessados pelo smartphone. Ou que também garantam a proteção e otimização do seu celular, como o Wondershare MobileTrans.

Imagem de Freepik no Freepik (MobileTrans)

No caso do MobileTrans, seu principal objetivo é servir como uma ferramenta de transferência de dados para o smartphone. Entretanto, o software traz recursos extras, como a função de backup.

O backup é especialmente útil pois, quem estuda, sabe o quanto material lemos todos os dias! E, para não perder nada, ter um espaço reservado para as suas anotações é fundamental.

Mas existem outras dicas para seus estudos!

Dicas para estudar para concurso pelo celular de forma prática

Agora que você já tem certeza de que é possível estudar para concurso pelo celular e melhorar as suas chances de contratação, conheça algumas dicas práticas!

Em sua grande maioria, são dicas simples mas que com o objetivo certo podem fazer o diferencial nos seus estudos pelo celular. Confira!

Silencie as notificações do seu celular

O primeiro passo para qualquer pessoa que queira estudar é manter o foco no assunto em questão. Seja ao definir um horário e/ou local de estudo apropriado, existem diversas formas de estudo que podem te ajudar a obter um aproveitamento máximo.

No caso de estudar para concurso pelo celular, é ainda mais importante que você não perca o foco por distrações desnecessárias. Afinal, já que esse dispositivo móvel tem funções multiuso, é muito fácil que cada notificação desperte a nossa curiosidade.

Por mais que você se limite a somente visualizar as notificações e não abrir cada conteúdo, essa também é uma forma de evitar a continuação dos seus estudos. É diferente dos momentos em que precisamos fazer pausas graduais, para que a sua própria compreensão do assunto não seja prejudicada.

Assim, o mais recomendado é que você silencie todas as notificações do celular enquanto estuda. Vale lembrar que essa dica já é útil para qualquer tipo de estudo, seja por meio do computador, smartphone, tablet ou não.

Quando se trata de estudar para concurso pelo celular, esse simples ato é ainda mais importante.

Essa também é uma maneira de evitar que as notificações de outros aplicativos de mensagens como WhatsApp sem chip ou redes sociais apareçam na sua tela e se tornem uma distração.

Tenha um fluxo de anotações organizado

Outra dica importante para quem deseja estudar para concurso pelo celular é manter um fluxo organizado de anotações.

Ainda que você não goste ou não tenha o costume de anotar enquanto estuda, é sempre proveitoso escrever o que você aprendeu. E não basta somente anotar em qualquer lugar ou de qualquer forma.

É interessante que você estruture seu próprio formato de anotação, de preferência do que é mais importante para o que precisa de muita atenção. A estruturação pode ser bem simples, somente com a marcação de traços e asteriscos, principalmente se for anotado à mão.

Mas se você também deseja manter suas anotações no celular, uma possibilidade é utilizar aplicativos voltados para estudo ou organização de mapa mental. Uma dessas opções é o app Mindmeister, o qual te permite montar uma estrutura fácil e rápida de mapa mental dos assuntos estudados para concurso.

Um último recurso de anotações básicas pode ser feito pelo WhatsApp, por meio do chat de conversas somente com você. Esses pontos podem ser revistos e revisitados em outros momentos.

Como existem aplicativos especializados em como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp, não será um problema armazenar suas anotações por lá. Mas lembre-se de que nesse momento a plataforma de mensagens tem a função de ser uma aliada ao estudar para concurso pelo celular.

Posicione seu celular no nível dos olhos

Uma outra dica muito importante ao estudar para concurso pelo celular é ter cuidado com o posicionamento do aparelho durante o uso.

Com a praticidade de poder estar com o celular em qualquer lugar ou momento, às vezes podemos esquecer como certas posições podem ser prejudiciais para nossa saúde. Assim, por mais que seja bem confortável assistir às aulas deitado na cama, não é recomendável tornar essa posição um hábito recorrente.

O ideal seria sempre manter o celular posicionado no nível dos olhos. Para isso, você pode usar o smartphone com um tripé ou até mesmo livros empilhados para chegar em uma boa altura.

Imagem de diana.grytsku no Freepik

Além de ser uma forma de prevenir contra dores e malefícios para sua coluna ou pescoço, você também vai estar contribuindo para uma maior absorção do conteúdo. Também vale ressaltar como a própria distância entre você e o celular pode ser benéfica nesses momentos.

Seria mais uma forma de evitar distrações desnecessárias com o aparelho, e de também possibilitar que você faça anotações em um caderno ou bloco de notas sem dificuldades.

Aproveite as oportunidades para estudar para concurso pelo celular

De fato, o celular pode ser usado de muitas outras formas, além das redes sociais e dos jogos mobile!

Essas são somente algumas das dicas para estudar para concurso pelo celular, mas existem diversas possibilidades que também podem te ajudar.

A partir das dicas práticas que trouxemos, você pode testar quais funcionam mais para você e aprimorá-las ao longo dos seus estudos.

Não deixe de estudar para concurso pelo celular por não saber como utilizar essa ferramenta ao seu favor!