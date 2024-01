Temperaturas máximas diminuem, mas sol com nebulosidade permanece no céu de Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira (10) indica a continuidade de sol com variação de nebulosidade e probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada em Mato Grosso do Sul. Além disso, a previsão é de que também haja pequena queda na temperatura máximas registrada.

De acordo com a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, pontualmente podem acontecer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. "Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso transporte de calor e umidade juntamente com a aproximação de uma frente fria", destaca a especialista.

Além disso, o aquecimento diurno, o deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em grande parte do Estado as temperaturas mínimas variam entre 23°C e 26°C e a máxima pode atingir os 35°C. Contudo, em especial na região sudeste a mínima varia entre 28°C e 39°C. Já em Campo Grande os termômetros varia entre 23°C e 32°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h, girando para o quadrante sul ao longo desta quinta-feira, mantendo a mesma velocidade prevista. Pontualmente, as rajadas podem ultrapassar esse velocidade de 60 km/h.

Comunicação Governo de MS

Foto: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS