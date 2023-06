Tendências de cores 2023: decore a casa com as cores da moda

No mundo da decoração, as cores desempenham um papel fundamental, refletindo nosso gosto pessoal e influenciando o estado de espírito. À medida que o ano de 2023 se aproxima, a escolha das cores para decorar o lar está alinhada com uma crescente sensibilidade à natureza, ao bem-estar e à sustentabilidade. Conheça, a seguir, as tendências de cores para 2023 que prometem impactar o design de interiores.

Confira as principais cores para tendência de 2023

Cores inspiradas na natureza

O ano de 2023 nos levará de volta à natureza, com cores inspiradas em tons terrosos, verdes e azuis. Este é um retorno à simplicidade, à terra, à floresta e ao mar, que reflete uma crescente consciência ambiental. Os tons terrosos transmitem uma sensação de segurança e estabilidade, enquanto os tons de verde e azul oferecerão calma e serenidade.

A ascensão dos tons pastéis

Os tons pastéis também estão em alta para 2023, proporcionando um ambiente calmo, relaxante e equilibrado. Cores como rosa pastel, azul-céu e menta estarão em alta, trazendo uma sensação de leveza e tranquilidade para a decoração do lar.

Cinza é o novo preto

Em 2023, o cinza se firmará como o novo preto. Essa tendência destaca a versatilidade do cinza, que combina bem com uma ampla gama de cores e estilos de decoração. O cinza pode ser usado para criar um espaço sofisticado e moderno, seja na sala de estar, na cozinha ou no quarto.

Cores vibrantes e energéticas

Apesar da predominância de tons calmantes e neutros, 2023 também será um ano para cores vibrantes e energéticas. Tons ousados como laranja, amarelo e vermelho estarão presentes para trazer um toque de energia e otimismo aos espaços. Eles podem ser usados em detalhes para destacar uma peça de mobiliário ou uma parede.

Cores monocromáticas

A decoração monocromática será outra grande tendência de cores para 2023. Utilizar uma única cor, em diferentes tonalidades, dará uma sensação de harmonia e continuidade ao ambiente. Essa tendência, além de elegante, é prática e versátil, permitindo a criação de espaços únicos e personalizados.

Tons metálicos para um toque de luxo

Os tons metálicos têm sido um recurso decorativo importante e 2023 não será diferente. Tons como ouro, prata, bronze e cobre continuarão a destacar-se, adicionando um toque de elegância e sofisticação. Eles podem ser usados em detalhes, como acessórios decorativos, ou em peças de mobiliário, para criar um ponto focal impressionante.

O poder do branco

Apesar de todas as novas tendências, o branco continua a ser uma escolha clássica no design de interiores. Branco é atemporal, transmite paz, leveza e ajuda a ampliar visualmente o espaço. Em 2023, o branco será utilizado em combinação com outras cores para criar espaços equilibrados e harmoniosos.

Cores e bem-estar

As tendências de cores de 2023 estão intimamente ligadas à nossa busca por bem-estar. As cores que escolhemos para o nosso ambiente afetam o nosso humor e o nosso estado de espírito. As cores calmantes e inspiradas na natureza, os tons pastéis e o cinza trazem tranquilidade e relaxamento. As cores vibrantes, por outro lado, transmitem energia e otimismo. O equilíbrio entre essas cores é a chave para criar um ambiente acolhedor e positivo.

A importância do contraste

No mundo da decoração, o contraste é fundamental para criar interesse visual e dinamismo. Em 2023, o contraste será criado não só através da cor, mas também através da textura e do material. A combinação de cores claras e escuras, de superfícies brilhantes e opacas, de materiais rústicos e sofisticados, dará vida e profundidade aos espaços.

As tendências de cores para 2023 refletem nossa busca por bem-estar, conforto e conexão com a natureza. Elas oferecem uma vasta paleta de possibilidades para decorar o lar, seja você um entusiasta do design minimalista, do estilo boho-chic ou do moderno industrial.

