Terça-feira tem probabilidade de geada e pode registrar a temperatura mais baixa até o momento

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul) é de tempo mais firme nesta terça-feira (28), com sol e variação de nebulosidade. Além disso, os dias mais frios devem ocorrer entre terça e quarta-feira (29), com a probabilidade de ocorrência de neblina e, pontualmente, pequena chance de ocorrer geada fraca, com destaque no Sul do Estado.

Segundo o órgão, isso ocorre devido a atuação do ciclone extratropical que se forma no oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, e impulsiona o avanço do ar mais seco e frio para o Estado. Já o tempo estável ocorre devido a atuação da alta pós-frontal que favorece o tempo seco.

Nesta terça, a mínima em Campo Grande é de 10°C e a máxima de 17°C. Em Dourados, os termômetros marcam 7°C inicialmente e chegam aos 14°C ao longo do dia. Na fronteira com o Paraguai, os valores em Ponta Porã variam entre 5°C e 12°C. Iguatemi, na região Cone-Sul, tem mínima de 6°C e máxima de 15°C.

Paranaíba, no Bolsão, amanhece com 15°C e registra 21° nos horários mais quentes; Três Lagoas, na mesma região, tem mínima de 14°C e máxima de 19°C. No Norte, Camapuã e Coxim iniciam o dia com 14°C, com máximas de 21°C e 22°C, respectivamente.

Na região pantaneira, a mínima em Corumbá é de 13°C e a máxima chega aos 18°C, enquanto Aquidauana apresenta variação entre 10°C e 18°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, as temperaturas variam entre 6°C e 17°C.