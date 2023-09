Tudo que abre e fecha no feriado de 7 de Setembro e final de semana na Capital

No dia 7 de setembro é comemorado o Dia da Independência e em Campo Grande os serviços essenciais funcionarão normalmente, tais como as Unidades de Pronto Atendimento, Centros Regionais de Saúde e Delegacias 24h, além de supermercados e coleta de lixo. No entanto, as agências bancárias, lotéricas e Hemosul estarão fechados na data. Confira abaixo.

As delegacias de polícia estarão em atendimento apenas nas delegacias plantonistas, que são a Depac Centro, Depac Cepol, 1ª Deam e 4° DP.

A Depac Centro fica na Rua Padre João Crippa, 1581 - Centro, Campo Grande (MS). O telefone para contato é o (67) 3312-5700.

O Bioparque Pantanal funcionará das 8h30 às 14h30, com agendamento prévio e novas vagas distribuídas pela página.

Aquário do Pantanal, também chamado de Bioparque Pantanal. Ele fica na Av. Afonso Pena, 6277 - Chácara Cachoeira, Campo Grande. Para ligar lá disque: (67) 99217-8189. Foto: Tero Queiroz

Os supermercados funcionarão normalmente, assim como os quatro Centros Regionais localizados em Coophavilla ll, Aero Rancho, Tiradentes e Nova Bahia, que estarão abertos 24 horas.

O Mercadão da Capital abrirá das 7h às 12h no Dia da Independência e, na 6ª feira (8.set), retornará ao horário normal, das 6h às 18h.

O Mercadão Municipal de Campo Grande fica na Rua Sete de Setembro, 65 - Centro. O telefone do local é o (67) 3383-3157.

Neste feriado as seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Campo Grande funcionarão normalmente. As UPAs estão localizadas nos bairros Leblon, Coronel Antonino, Moreninha ll, Universitário, Vila Almeida e Santa Mônica.

O serviço de coleta de lixo e limpeza também funcionará normalmente, tanto no feriado como na 6ª feira (8.set).

Os shoppings Campo Grande, Bosque dos Ipês e Norte Sul Plaza terão as lojas e praças de alimentação funcionando normalmente das 10h às 22h no feriado.

O Pátio Central, por sua vez, terá horário de funcionamento reduzido no feriado, das 9h às 16h. Na 6ª (8.set), o Pátio Central retorna ao horário normal de atendimento, com lojas abertas das 8h às 19h, e a praça de alimentação das 8h às 20h.

Os comércios de Campo Grande estão autorizados a funcionar das 9h às 18h no feriado. Na 6ª (8.set), as lojas funcionarão em horário normal, a partir das 8h.

O Hemosul estará fechado no feriado, e o atendimento volta a acontecer normalmente nos dias 8 e 9 de setembro, das 7h às 12h.

Neste feriado, as lotéricas estarão fechadas e não haverá sorteio das loterias federais. O atendimento será retomado na sexta-feira, dia 8 de setembro. Vale lembrar que o sorteio da Lotofácil da Independência, com prêmio estimado em R$ 200 milhões, será realizado no sábado. As agências bancárias também estarão fechadas durante o feriado, retornando o atendimento ao público na 6ª.

Já a Casa da Saúde não estará atendendo ao público na 5ª feira e 6ª feira, devido ao feriado é ponto facultativo, retornando ao normal na 2ª feira (18.set). Os órgãos públicos municipais também estarão fechados durante o feriado e no dia 8, com retorno do atendimento ao público na 2ª.

Por fim, o Detran ficará fechado durante o feriado e no dia 8 de setembro, retomando o atendimento na segunda-feira.

É importante ficar atento aos horários de funcionamento dos serviços públicos e privados durante este período. Aproveite o feriado com segurança e responsabilidade!