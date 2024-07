UFMS abre vagas para aulas de dança de salão na Cidade Universitária

Estão abertas as inscrições até 3 de agosto para o segundo semestre de dança de salão. As aulas serão ministradas Bloco 8, que fica em frente ao portão 20 do Estádio Morenão, na Cidade Universitária, com previsão de início no dia 5 de agosto. Ao todo serão cinco turmas para iniciantes, com 60 vagas cada.

O coordenador do projeto e professor da Faculdade de Educação, Marcelo Victor da Rosa, relembra que a ação iniciou em 2006 com os estudantes de Educação Física e, no ano seguinte, já abriu turmas para toda a comunidade. “Oferecemos todos os anos aulas de excelente qualidade e com preço super popular para que possamos popularizar a dança de salão para a comunidade de Campo Grande e demais cidades do Estado".

As inscrições devem ser feitas prioritariamente em dupla, mas pessoas sem par podem se inscrever no formulário individual para entrarem em uma lista de espera. O investimento será no valor de R$200 por pessoa para todas as aulas e atividades do semestre.

Mais informações em: https://www.ufms.br/inscricoes-para-danca-de-salao-na-cidade-universitaria-serao-abertas-no-dia-22/