Vídeo clipe da música "Alexandre de Moraes" vira fake em sites e grupos bolsonaristas

A banda de forró Arriba Saia fez uma música em que elogia e critíca o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Acesse a matéria original no TetarineTV.

Veja a letra:

“Eu nunca vi um homem só, derrubar um batalhão/ Ele é careca, exigente, guarda a Constituição / Lá em Brasília todo mundo já tem medo do Xandão / Derruba político corrupto, cambada de ladrão / Mas se todo mundo andar na linha / Não tema, não corra, não fuja das 4 linhas / Mas se todo mundo andar de boa / Eu digo assim: eu vou falar desta pessoa / Alexandre, Alexandre de Moraes (9 vezes)”.

Sob o título “Alexandre de Moraes”, a letra é assinada pelo vocalista da banda, Rony Brasil. Era pra ser só mais uma dessas música que artistas fazem às pessoas que admiram ou não gostam país afora, mas trechos da gravação de um vídeo clipe da música foi mistura a imagens tiradas de contextos e disparados em grupos bolsonaristas e sites de extrema direita, criando uma fake news.

Ouça:

Nas imagens montadas por redes de extrema direita, dá a entender que Rony foi preso por em razão da música feita sobre o ministro do STF. No enredo da fake news, a suposta prisão teria sido ordenada pelo próprio ministro.

A imagens vazadas do clipe foram feitas dentro do ônibus da banda, mostram pela janela viaturas paradas lá fora. Ao fundo do vídeo, o vocalista da Arriba Saia diz: “Não vamos contrariar a ordem. Ordem é ordem, mandado é mandado. Mandou prender, a gente vai. Fazer o quê? Responder”.

No entanto, de acordo com Rony, suas falas que aparecem no vídeo são uma resposta a alguém que lhe disse que ele seria preso por conta da música. Em live realizada na 5ª feira (6.jul.2023), o vocalista explicou o que de fato ocorreu. Assista:

Ele afirmou que o vídeo mostra viaturas que escoltavam seu ônibus até o local onde faria um show — em Cruz das Almas (BA) — e seria usado, posteriormente, para a produção do clipe, que será lançado em 21 de julho.

"Tenho certeza que o Ministro do Alexandre Moraes vai ver a música e vai dar risada. Eu gostaria de convidar o ministro Alexandre de Moraes para participar do clipe", disse Rony.

Ele lamentou que pessoas má intencionadas tenham criado uma fake news. "Ninguém quer ver a alegria, nem a felicidade de ninguém, não! Pensando no meu mal algumas pessoas começaram a divulgar muito, como se eu tivesse preso, e jogou no mundo e a porra pegou no mundo todo mesmo. Tá no mundo. Uma música que estava com mil e quinhentas visualizações já passa de meio milhão. Já recebi telefonema aqui até de senador da república, de muita gente me perguntando, de site de tudo quanto é parte do mundo. Sabe porque? Porque vocês pensaram em fazer maldade comigo e a maldade não pegou. Pelo contrário, Deus transformou a maldade de vocês para comigo em coisa boa", celebrou.